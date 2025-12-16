MSC Cruises: Buchungsstart für MSC World Atlantic 2027

MSC Cruises hat den Buchungsstart für die MSC World Atlantic angekündigt. Das neue Schiff wird ab November 2027 wöchentlich von Port Canaveral in Florida (USA) aus Kreuzfahrten in die östliche und westliche Karibik unternehmen. Die Routen führen unter anderem zur MSC-Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve, nach Nassau (Bahamas), Cozumel und Costa Maya (Mexiko), Grand Turk Island (Turks- und Caicosinseln) sowie Puerto Plata (Dominikanische Republik).

Die MSC World Atlantic gehört zur World-Class-Flotte von MSC Cruises und kombiniert europäischen Stil mit amerikanischem Komfort. Das Schiff wird sowohl 7- als auch 14-Nächte-Routen anbieten.

Bord- & Unterhaltungsangebote

Mit über 38.000m² öffentlicher Fläche bietet die MSC World Atlantic zahlreiche Angebote für Gäste. Dazu zählen mehr als 40 Bars, Restaurants und Lounges, darunter das italienische Restaurant, das amerikanische Steakhouse Butcher’s Cut, Kaito Teppanyaki mit Showküche sowie die neue Loungebar Viva La Musica, die lateinamerikanische Kultur mit Musik, Tanz und Cocktails präsentiert.

Insgesamt verfügt das Schiff über sieben Bord-Bereiche mit unterschiedlichen Angeboten und Atmosphären. Für Familien bietet beispielweise The Clubhouse Aktivitäten wie LEGO-Bereiche, Autoscooter, Basketball, Tischtennis, Tischkicker und Rollschuhlaufen. Zu den weiteren Attraktionen der MSC World Atlantic gehören der Cliffhanger, eine Überwasser-Schaukel 50 Meter über dem Meer, der Family Aventura District mit Aquapark und Hochseilgarten, die Panorama Lounge mit internationalem Entertainment und das MSC Aurea Spa mit Fitnessbereich, Saunen und Behandlungen. Auch der MSC Yacht Club - das „Schiff-im-Schiff“-Konzept mit exklusivem Restaurant, Lounge, privatem Sonnendeck und 24-Stunden-Concierge-Service - ist auf dem Neubau zu finden.

Umweltfreundliche Technologien

Die MSC World Atlantic wird mit LNG betrieben, einem Kraftstoff, der auf regenerative Bio- und synthetische Varianten umgestellt werden kann. Landstromanschlüsse ermöglichen das Abschalten der Motoren während der Liegezeit, um Emissionen zu reduzieren. An Bord sorgen moderne Smart-Technologien für geringen Energie- und Wasserverbrauch. Zusätzlich verfügt das Schiff über eine fortschrittliche Abwasseraufbereitungsanlage sowie ein Recycling- und Abfallmanagementsystem.

Buchungsinformationen und Treueprogramme

MSC Voyagers Club-Mitglieder, die zwischen dem 10. und 24. Dezember 2025 buchen, erhalten 1.000 zusätzliche Punkte. Mitglieder mit Classic-Status oder höher erhalten ein Bordguthaben von 50 EUR pro Person sowie die üblichen Voyagers Exclusives wie 5% plus 5% Rabatt und doppelte Punkte. Silver-Mitglieder erhalten ebenfalls 50 EUR Bordguthaben. Vollständige Bedingungen sind auf der MSC-Website verfügbar.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)