Kneissl Touristik: ReiseleiterInnen-Treffen im Schloss Puchberg

Am vergangenen Wochenende ging das biennale ReiseleiterInnen-Seminar im Schloss Puchberg zu Wels über die Bühne. Dafür trafen sich die 40 TeilnehmerInnen mit der Geschäftsleitung von Kneissl Touristik, bestehend aus Elisabeth Kneissl-Neumayer, Mag. Johannes Schierl und Isolde Spitzbarth, sowie Chefreiseleiter Dr. Franz Halbartschlager und weiteren KollegInnen aus dem Kneissl-Team.

Fokus auf Qualität & Nachhaltigkeit

Im Mittelpunkt des Seminars standen die Themen Qualitätssicherung, Kinderschutz und Nachhaltigkeit. Externe Vortragende, darunter Frau Balatka von ECPAT Österreich (für die erkrankte Mag. Kerstin Dohnal) und DI Andreas Knapp von Caritas Österreich / Klimaschutzplattform, lieferten praxisnahe Informationen zu den behandelten Themen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf aktuellen Entwicklungen und Anforderungen in der Reisebranche. Das Seminar bot den ReiseleiterInnen zudem Gelegenheit zum Austausch. Der informelle Teil am Freitagabend in der „Roten Bar“ des Bildungshauses wurde für weitere Gespräche und Diskussionen genutzt.

Abschluss der Schulungsoffensive

Tipp: Die Schulungsoffensive von Kneissl Touristik endet am 17. Dezember 2025 mit einer Agent-Schulung am Flughafen Salzburg, an der 38 AgentInnen teilnehmen. Insgesamt haben in den letzten drei Wochen mehr als 190 AgentInnen an den Veranstaltungen teilgenommen.

Weitere Infos zu Kneissl Touristik unter: Tel: 07245/20700, E-Mail: zentrale@kneissltouristik.at , www.kneissltouristik.at (red)