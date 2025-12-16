| news | flughafen » flug
Flughafen Wien verzeichnet passagierstärksten November
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete im November 2025 ein deutliches Passagierplus, auch der Standort Wien legte gegenüber dem Vorjahr zu.
Im November 2025 nutzten insgesamt 3.177.617 Passagiere die Flughafen-Wien-Gruppe, bestehend aus dem Flughafen Wien, dem Malta Airport und dem Flughafen Kosice. Das entspricht einem Zuwachs von 8,2% im Vergleich zum Vorjahr. Am Standort Wien stieg das Passagieraufkommen um 5,8% auf 2.396.644 Reisende. Damit wurde der passagierstärkste November in der Geschichte des Flughafens Wien verzeichnet.
Die Zahl der Lokalpassagiere erhöhte sich gegenüber November 2024 auf 1.970.413 (+6,5%). Die Transferpassagiere stiegen leicht auf 408.184 (+0,1%). Die Flugbewegungen nahmen um 4,7% auf 18.099 Starts und Landungen zu. Das Frachtaufkommen lag mit 27.313 Tonnen um 0,7% über dem Vorjahreswert.
Entwicklung nach Verkehrsregionen
Im Detail zeigte sich im November 2025 ein Anstieg des Passagieraufkommens in allen Verkehrsregionen. Nach Westeuropa reisten 789.128 Passagiere (+4,6%), nach Osteuropa 174.285 (+0,4%). Die Zahl der Reisenden nach Nordamerika stieg auf 29.955 (+7,6%), nach Afrika auf 32.768 (+7,1%). Besonders deutlich fiel das Wachstum in den Nahen und Mittleren Osten mit 73.608 Fluggästen (+29,4%) aus. Der Ferne Osten verzeichnete einen Zuwachs von 9,7% auf 51.981 Passagiere.
Positive Entwicklung der Beteiligungsflughäfen
Auch die Beteiligungen der Flughafen Wien AG entwickelten sich im November positiv. Der Flughafen Malta verzeichnete 734.791 Passagiere, was einem Plus von 16,5% entspricht. Am Flughafen Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 46.182 Reisende (+13,5%).
Kumulierte Zahlen Jänner bis November 2025
Von Jänner bis November 2025 nutzten insgesamt 30.033.717 Passagiere den Flughafen Wien, ein Anstieg von 2,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Frachtaufkommen erhöhte sich im selben Zeitraum um 5,9% auf 289.049 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe stiegen die Passagierzahlen kumuliert um 4,6% auf 40.151.998 Reisende. (red)
