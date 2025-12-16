| news | veranstalter
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Ende März
Das Quick-Transfer-Upgrade von Bentour Reisen bleibt für Buchungen bis Ende März verfügbar und wird auf weitere Destinationen ausgeweitet.
Bentour Reisen verlängert den Quick-Transfer für alle Buchungen bis 31.03.2026. Die Regelung gilt für Reisen bis einschließlich 31.10.2026. Das Upgrade ist ohne Aufpreis automatisch in jeder Bentour-Pauschalreise mit Transfer enthalten. Neu in das Quick-Transfer-Angebot aufgenommen werden Samos in Griechenland sowie Monastir und Djerba in Tunesien.
Ausweitung auf neue Zielgebiete
Mit der Verlängerung und der Aufnahme weiterer Destinationen erweitert Bentour Reisen das bestehende Transferangebot. „Der Quick-Transfer ist für viele unserer Gäste zu einem echten Qualitätsmerkmal geworden“, so Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen. „Dass wir ihn jetzt nochmals deutlich ausweiten konnten, freut uns sehr.“
Der Quick-Transfer ist Bestandteil jeder Bentour-Pauschalreise mit gebuchtem Transfer und wird automatisch angewendet. Ein gesondertes Upgrade oder Aufpreis ist nicht erforderlich. Bereits bestehende Quick-Transfer-Regionen bleiben weiterhin verfügbar. Dazu zählen in der Türkei der Flughafen Antalya mit den Zielgebieten Lara, Belek, Side, Antalya, Kemer und Alanya. In Ägypten gilt das Angebot für die Flughäfen Hurghada und Marsa Alam mit Transfers nach El Gouna, Hurghada Nord/Süd, Sahl Hasheesh, Makadi, Soma Bay, Safaga und Kalawy Bay.
Die Vorteile des Bentour Quick-Transfers im Überblick:
- Weniger Wartezeit: Direkter Start zum Hotel, kein langes Warten auf Gäste aus anderen Hotels.
- Schneller im Urlaub: Nur ein kurzer Zwischenstopp (1-Stopp-Modell), damit deutlich reduzierte Transferzeiten.
- Mehr Komfort: Keine unnötigen Umwege, kleine Gruppen, optimierte Routen.
- Inklusive: Ohne Aufpreis automatisch Bestandteil jeder Bentour-Pauschalreise mit Transfer.
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
