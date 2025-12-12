| news | katalog
Neue Länderkataloge von Miller Reisen
Nach dem Erscheinen der ersten Kataloge von Miller Reisen für 2026/2027 Anfang September werden nun zwei weitere neue Kataloge an die Reisebüropartner ausgeliefert: Mittelamerika und Südamerika Nord & West.
Der deutsche Experte für individuelle Reisen nach Lateinamerika, in die Karibik und die Südsee komplettiert damit das Reise Angebot für seine Zielregionen. Die Counter-Profis finden in den beiden Katalogen wieder zahlreiche neue Reiseideen, heißt es.
Im Katalog „Südamerika Nord & West“ sind einzigartige Reisebausteine wie die „Ruta del Ché“ in Bolivien hinzugekommen. Die Reise „Transkontinental – Peru, Bolivien & Brasilien“ durchquert Südamerika von West nach Ost und verbindet dabei drei faszinierende Kulturen. KundInnen, die Komfort und Exklusivität besonders schätzen, finden nun laut Miller Reisen Möglichkeiten, Südamerika auch auf luxuriöse Art und Weise zu erleben.
Für den „Mittelamerika“ Katalog wurde das beliebte Flexi-Drive-Programm in Costa Rica wiederbelebt: Mietwagenreisen mit täglich flexibler Übernachtung in einem der über 60 teilnehmenden Hotels. Erstmals führen nun auch eine Expeditions- und eine Segelkreuzfahrt die Kunden zu den kulturellen Höhepunkten und Naturschätzen Mittelamerikas – ideal um Entdeckung und Erholung miteinander zu verbinden.
Große Auswahl an Produkten
Zusammen mit den bereits erschienen Katalogen für Brasilien, Südamerikas Süden und die Karibik, stehe damit eine "unübertroffene Auswahl an Inspirationen für die Beratung der KundInnenen zu Lateinamerika zur Verfügung". Abgerundet wird das Angebot durch die Aktualisierung des Kulinarik Kataloges und der Kleingruppenreisen für Lateinamerika. Zusammen mit dem Südsee Katalog finde so jeder Reisewunsch seine Erfüllung, zumal die Miller Länderexperten jeden Reisevorschlag zusätzlich individuell nach den Wünschen der Kunden anpassen.
Reisebüros können weitere Kataloge direkt unter www.miller-reisen.de/kataloge, per Mail an kataloge@miller-reisen.de oder telefonisch unter +49 7529 97 130 anfordern. (red)
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
