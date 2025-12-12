| news | destination » adabei
Stimmungsvoller Saisonschluss von Kroatien
Festliche Weihnachtsstimmung herrschte im Büro der Kroatischen Zentrale für Tourismus in der Wiener Mariahilferstrasse, als Direktor Branimir Tončinić und sein kreatives Team mit Paula Baltić und Maria Ivić zum Saisonschluss luden.
Das Team hatte in den Räumlichkeiten mit viel Liebe zum Detail ein zauberhaftes Ambiente geschaffen und lud Medien und Partner zum geselligen Abend mit Umtrunk und Kulinarik. Durchaus zufrieden resümierte Tončinić die vergangene Saison, die mit einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahr verlief. Rund 1,6 Mio. Gäste aus Österreich mit 8,2 Mio. Nächtigungen wurden bis Ende November 2025 gezählt. Als beliebteste Regionen der österreichischen Gäste gelten Istrien und Kvarner sowie Dalmatien mit Split und Dubrovnik. Österreich liegt nach Deutschland, Kroatien und Slowenien auf Platz 3 der stärksten (Auslands-)Herkunftsmärkte.
Insgesamt konnte Kroatien an die 21,3 Mio. Ankünfte im Jahr verzeichnen. Mit weiteren geplanten Investitionen, neuen internationalen Hotelmarken sowie exklusiven Boutique-Hotels will man eine breitere Gästeschicht ansprechen und die Zahlen weiter vorantreiben. Dazu beitragen wird auch die neue saisonale Flugverbindung zwischen New York und Split ab April 2026 – die allererste direkte US-Flugverbindung zu Kroatiens größtem Flughafen. „Es leben ja mehr Kroaten im Ausland als in Kroatien selbst und es gibt eine große Community in New York“, so Tončinić.
„Pomalo“ - Ausklang
Ganz im Zeichen der diesjährigen Werbekampagne „Pomalo“ - was soviel wie langsam und gemütlich bedeutet und für die kroatische Lebensart steht ließ man den Abend dann ausklingen. Die legendäre Gastfreundschaft bewiesen Tončinić und sein Team mit einem feinen Buffet voller kroatischer Spezialitäten und Schmankerl von "Delikroat" und "Gastro Fisch Brac" sowie hausgemachten Gerichten und Strudeln. Mit Prosecco und feinem Malvasia-Wein wurde auf das erfolgreiche Jahr angestoßen: Živjeli! - wie man in Kroatien sagt.
kroatien, gästezahlen, saisonabschluss
Autor/in:
Martha Steszl
Freie Journalistin
Lange Jahre war Martha Steszl fix im Team des Profi Reisen Verlags, wo sie maßgeblich an der Entwicklung des Geschäftsreisenmagazins tma verantwortlich zeichnete. Nach ihrem Ausstieg ins Privatleben steht sie weiterhin als freie Redakteurin - oft & gerne auch für spontane Einsätze - zur Verfügung.
Touristiknews des Tages
12 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Agentschulungen: Kneissl-Spirit für Reisebüros
Mehr als 160 Reise-ExpertInnen folgten...
-
Salzburg Airport: Mit Sundor nach Tel Aviv
Sundor, Tochter der israelischen Fluglinie...
-
Abu Dhabi erweitert E-Learning Programm
Das Department of Culture and...
-
„Dresdner Bahn“: Schneller zum Flughafen BER
Mit der Inbetriebnahme der neuen...
-
A3M mit aktualisierter Version der Risk Map
Das auf Frühwarnung spezialisierte Unternehmen...