Stimmungsvoller Saisonschluss von Kroatien


Foto: Martha Steszl
Branimir Tončinić und sein Team mit Paula Baltić (r.) und Maria Ivić
Foto: Martha Steszl
Kroatische Köstlichkeiten
Foto: Martha Steszl
Und noch mehr..

Festliche Weihnachtsstimmung herrschte im Büro der Kroatischen Zentrale für Tourismus in der Wiener Mariahilferstrasse, als Direktor Branimir Tončinić und sein kreatives Team mit Paula Baltić und Maria Ivić zum Saisonschluss luden.

Das Team hatte in den Räumlichkeiten mit viel Liebe zum Detail ein zauberhaftes Ambiente geschaffen und lud Medien und Partner zum geselligen Abend mit Umtrunk und Kulinarik. Durchaus zufrieden resümierte Tončinić die vergangene Saison, die mit einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahr verlief. Rund 1,6 Mio. Gäste aus Österreich mit 8,2 Mio. Nächtigungen wurden bis Ende November 2025 gezählt. Als beliebteste Regionen der österreichischen Gäste gelten Istrien und Kvarner sowie Dalmatien mit Split und Dubrovnik. Österreich liegt nach Deutschland, Kroatien und Slowenien auf Platz 3 der stärksten (Auslands-)Herkunftsmärkte. 

Insgesamt konnte Kroatien an die 21,3 Mio. Ankünfte im Jahr verzeichnen. Mit weiteren geplanten Investitionen, neuen internationalen Hotelmarken sowie exklusiven Boutique-Hotels will man eine breitere Gästeschicht ansprechen und die Zahlen weiter vorantreiben. Dazu beitragen wird auch die neue saisonale Flugverbindung zwischen New York und Split ab April 2026 – die allererste direkte US-Flugverbindung zu Kroatiens größtem Flughafen. „Es leben ja mehr Kroaten im Ausland als in Kroatien selbst und es gibt eine große Community in New York“, so Tončinić.

„Pomalo“ - Ausklang

Ganz im Zeichen der diesjährigen Werbekampagne „Pomalo“ - was soviel wie langsam und gemütlich bedeutet und für die kroatische Lebensart steht ließ man den Abend dann ausklingen. Die legendäre Gastfreundschaft bewiesen Tončinić und sein Team mit einem feinen Buffet voller kroatischer Spezialitäten und Schmankerl von "Delikroat" und "Gastro Fisch Brac" sowie hausgemachten Gerichten und Strudeln. Mit Prosecco und feinem Malvasia-Wein wurde auf das erfolgreiche Jahr angestoßen: Živjeli! - wie man in Kroatien sagt.

  kroatien, gästezahlen, saisonabschluss

Foto: Richie Röder

Autor/in:

Freie Journalistin

Lange Jahre war Martha Steszl fix im Team des Profi Reisen Verlags, wo sie maßgeblich an der Entwicklung des Geschäftsreisenmagazins tma verantwortlich zeichnete. Nach ihrem Ausstieg ins Privatleben steht sie weiterhin als freie Redakteurin - oft & gerne auch für spontane Einsätze - zur Verfügung.



