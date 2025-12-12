Agentschulungen: Kneissl-Spirit für Reisebüros

Das Kneissl-Schulungsteam bestehend aus Geschäftsführerin Elisabeth Kneissl-Neumayer, Prokuristin Isolde Spitzbarth, Agenturbetreuerin Simone Hartl und Sabine Schaller präsentierte die Jahreskataloge 2026 und ausgewählte sowie neue Reisen aus den Bereichen Fernreisen, Nordland und Europa. Mit dabei war auch Max Julian Bell, Key Account Manager von Austrian Airlines.

Die Agents genossen die Vorträge in Wort und Bild, die Diskussionen und den Erfahrungsaustausch, wie auch die ausgezeichnete Bewirtung in den unterschiedlichen Seminarlocations. Die Ganztagesschulungen in Linz, Graz und Wien und die Abendveranstaltung in Velden mit genussreichem Dinner im Casino begeisterten die Agents, wie berichtet wird: "Es war wahnsinnig interessant und bei den Präsentationen hat man die unglaubliche Reiseleidenschaft von allen gespürt, das war wirklich beeindruckend. Ganz besonders waren die Präsentationen von Frau Kneissl-Neumayer – diese Art zu erzählen war mitreisend und berührend zugleich!“

Das Finale der Schulungsoffensive am findet am 17. Dezember 2025 am Flughafen Salzburg statt, weitere 28 interessierte TeilnehmerInnen sind angemeldet, wie Kneissl informiert. Insgesamt habe die Kneissl-Schulungsoffensive mit Produkt- und Destinationsschulungen mehr als 190 interessierte Agents erreicht und den Einblick in das Reiseangebot von Kneissl Touristik stark vertieft. (red)