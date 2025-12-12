| news | incoming
Neu formierter Tourismusverband Salzkammergut ab 1. Jänner
Der neu formierte Tourismusverband Salzkammergut soll ab 1. Jänner 2026 mit 36 Gemeinden und rund 4,5 Mio. Nächtigungen pro Jahr österreichweit eine schlagkräftige Position einnehmen.
Ab 1. Jänner 2026 wird aus den Regionen Attersee- Attergau, Bad Ischl, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal, Dachstein Salzkammergut und St. Wolfgang sowie in enger Kooperation mit der FTG (Fuschlsee Tourismus Gesellschaft) und der WTG (Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft) der neue Tourismusverband Salzkammergut. Die Fusionierung der Salzkammergut Regionen zum gemeinsamen Tourismusverband befinde sich in den letzten Zügen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die AufsichtsrätInnen als auch die GeschäftsführerInnen fanden sich am 11. Dezember in Bad Ischl ein, um die letzten Dokumente gemeinsam zu unterfertigen.
Neuer Geschäftsführer des Tourismusverbandes Salzkammergut ist ab 1. Jänner 2026 Stefan Brandlehner. Die Bestellung Brandlehners sei im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Verbandes, die einen klaren Fokus auf länderübergreifende Zusammenarbeit sowie eine internationale Sichtbarkeit lege, erfolgt. Die erste Vollversammlung des neuen Verbandes findet am 11. März 2026 in Bad Ischl statt.
Gebündelte Kräfte
Mit den gebündelten Kräften des Verbandes Salzkammergut könnten neue Märkte gezielter und effizienter erschlossen werden und die Wettbewerbsfähigkeit auf der internationalen Ebene steige, so heißt es. Die Destinationsmarke Salzkammergut nehme in der jungen Markenfamilie von Oberösterreich Tourismus, neben Mühlviertel, Donau, Quellenviertel, Wels, Linz und 360° Alpenland, eine tragende Rolle ein. „Das Salzkammergut hat mit seiner Strahlkraft großes Potenzial für neue, internationale Gäste“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. „Eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb des Salzkammerguts, aber auch oberösterreichweit und über Bundesländergrenzen hinweg, eröffnet große Chancen." Gemeinsam sollen entlang der Landes-Tourismusstrategie die Entwicklung in Richtung eines saisonentzerrten Ganzjahrestourismus konsequent weiterverfolgt und noch mehr attraktive Angebote für die Nebensaisonen entwickelt werden. Auch die Kooperation in Marketing und Vertrieb sowie bei digitalen Projekten werde weiter intensiviert. (red)
salzkammergut, tourismusverband, oberösterreich
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
12 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Österreich-Urlaub 2024 wieder über Vor-Corona-Niveau
Der heimische Tourismus hat 2024...
-
Rax-Seilbahn startet Jubiläums-Wintersaison 2025/26
Mit 6. Dezember 2025 hat...
-
Family City startet mit Gästeplus in die Adventszeit
Die Family City in Kleinhaugsdorf...
-
NÖ-Card: Weihnachtsaktion für 15 Monate Ausflugsvergnügen
Die Niederösterreich-Card bietet derzeit eine besondere...
-
Rax-Seilbahn: Highlights der Jubiläums-Wintersaison
Österreichs erste Personen-Seilschwebebahn feiert 2026...