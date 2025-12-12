Neu formierter Tourismusverband Salzkammergut ab 1. Jänner

Ab 1. Jänner 2026 wird aus den Regionen Attersee- Attergau, Bad Ischl, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal, Dachstein Salzkammergut und St. Wolfgang sowie in enger Kooperation mit der FTG (Fuschlsee Tourismus Gesellschaft) und der WTG (Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft) der neue Tourismusverband Salzkammergut. Die Fusionierung der Salzkammergut Regionen zum gemeinsamen Tourismusverband befinde sich in den letzten Zügen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die AufsichtsrätInnen als auch die GeschäftsführerInnen fanden sich am 11. Dezember in Bad Ischl ein, um die letzten Dokumente gemeinsam zu unterfertigen.

Neuer Geschäftsführer des Tourismusverbandes Salzkammergut ist ab 1. Jänner 2026 Stefan Brandlehner. Die Bestellung Brandlehners sei im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Verbandes, die einen klaren Fokus auf länderübergreifende Zusammenarbeit sowie eine internationale Sichtbarkeit lege, erfolgt. Die erste Vollversammlung des neuen Verbandes findet am 11. März 2026 in Bad Ischl statt.

Gebündelte Kräfte

Mit den gebündelten Kräften des Verbandes Salzkammergut könnten neue Märkte gezielter und effizienter erschlossen werden und die Wettbewerbsfähigkeit auf der internationalen Ebene steige, so heißt es. Die Destinationsmarke Salzkammergut nehme in der jungen Markenfamilie von Oberösterreich Tourismus, neben Mühlviertel, Donau, Quellenviertel, Wels, Linz und 360° Alpenland, eine tragende Rolle ein. „Das Salzkammergut hat mit seiner Strahlkraft großes Potenzial für neue, internationale Gäste“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. „Eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb des Salzkammerguts, aber auch oberösterreichweit und über Bundesländergrenzen hinweg, eröffnet große Chancen." Gemeinsam sollen entlang der Landes-Tourismusstrategie die Entwicklung in Richtung eines saisonentzerrten Ganzjahrestourismus konsequent weiterverfolgt und noch mehr attraktive Angebote für die Nebensaisonen entwickelt werden. Auch die Kooperation in Marketing und Vertrieb sowie bei digitalen Projekten werde weiter intensiviert. (red)