Salzburg Airport: Mit Sundor nach Tel Aviv


Isabella Laimer (3.v.r.) / Leiterin Aviation Sales & Marketing Salzburg Airport und Stationsleiterin Barbara Horner (2.v.r.) & die Crew von Sundor
Sundor, Tochter der israelischen Fluglinie EL AL, ist nach längerer Pause wieder zurück in Salzburg und bietet Direktflüge nach Tel Aviv an.

Die Urlaubs- und Leisure-Marke von EL AL Israel Airlines mit Sitz in Tel Aviv hebt jeden Donnerstag und Sonntag zu der Metropole im östlichen Mittelmeerraum ab. Die Flugzeit beträgt dreieinhalb Stunden.

„Viele Israelis sind bereits Traditionsgäste im SalzburgerLand und Salzburg ist als Urlaubsdestination stark nachgefragt. Die neue Direktverbindung mit Sundor ist ein wichtiges Signal", so Isabella Laimer, Leiterin Aviation Sales & Marketing Salzburg Airport. "Mit den zwei wöchentlichen Flügen kommen nicht nur israelische Gäste zu uns, um ihren Urlaub in Salzburg zu verbringen, auch alle Menschen in Salzburg und Bayern und den angrenzenden Regionen haben die Möglichkeit, Städte wie Tel Aviv oder Jerusalem besser kennenzulernen.“ Mit der Rückkehr von Sundor werde diese Entwicklung weiter gestärkt. Sowohl Gäste aus Israel als auch Reisende aus der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land profitieren von der bequemen Nonstop-Verbindung, heißt es. 

Zwei dynamische Regionen

„Die Rückkehr von Sundor ist ein starkes Signal für Salzburg und bringt zwei dynamische Regionen wieder näher zusammen", unterstreicht der Aufsichtsratsvorsitzende LH-Stv. Stefan Schnöll. "Zugleich stärkt die Verbindung unsere internationale Positionierung im Tourismus: Israel ist eine der stärksten Wachstumsregionen. In nur 3,5 Stunden nach Tel Aviv: Der Salzburger Flughafen beweist einmal mehr, dass er unser Tor zur Welt ist.“

Schon in den vergangenen Jahren habe das SalzburgerLand stark steigende Nächtigungszahlen aus Israel verzeichnet, im Sommer wie im Winter. „Die Gäste aus Israel sind für das SalzburgerLand seit Jahren eine wichtige und treue Zielgruppe. Im vergangenen Tourismusjahr konnten wir ein beeindruckendes Plus von 53% verzeichnen", sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus. Die wiederaufgenommene Direktverbindung von Tel Aviv nach Salzburg mit Sundor helefe, dieses Potenzial noch besser auszuschöpfen. "Wir sind zuversichtlich, dass eine nachhaltige Stabilisierung der Lage und die Hoffnung auf dauerhaften Frieden in der Region die Nachfrage weiter stärken werden.“ (red)

Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



