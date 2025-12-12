Mit seinen 292 Seiten zähle er zu den umfassendsten Beratungsunterlagen für Badeferien in der Türkei und setze wichtige Verkaufsimpulse für die Saison 2026, wie der Veranstalter mitteilt. Der Katalog präsentiere erneut eine breite Auswahl der beliebtesten Hotels in den wichtigsten Urlaubsregionen der Türkei. Rund 20 neue Häuser wurden in den Katalog aufgenommen. Neben klassischen Badeferien findet sich im Katalog auch eine Auswahl an Blauen Reisen sowie Stadthotels in Istanbul.

Praktische Übersichten

Besonders nützlich für die Beratung seien die neuen kompakten Übersichtsseiten: Auf Seite 16 finden sich alle Swim-up-Hotels des Katalogs auf einen Blick; auf Seite 17 gibt es eine Übersicht der Villenhotels für KundInnen mit hohem Anspruch an Privatsphäre und Exklusivität. Auch Orientierungshilfen wie die Rutschenübersicht mit allen Hotels, die über Aquaparks/Wasserrutschen verfügen, sowie der AirlineCheck mit relevanten Informationen zu den wichtigsten Flugpartnern sind enthalten. Bentour Reisen stärke 2026 erneut auch seinen Serviceanspruch: Quick-Transfer, Flex-Sorglos-Tarif und das Service-Portal MyBentour gehören weiterhin zu den zentralen Vorteilen.

Der Katalog „Türkei Select“ wird ab nächster Woche automatisch an Reisebüros mit Bentour-Umsatz ausgeliefert. Ab Ende Dezember ist er zudem bei Infox, Schöngrundner sowie direkt bei Bentour Reisen verfügbar und (nach)bestellbar. Bereits im Jänner erscheinen zwei weitere Broschüren des Veranstalters: der neue Bentour Rutschenkatalog 2026 und ein Sonderkatalog „Ägypten“, der das stark erweiterte Portfolio am Roten Meer kompakt darstelle. (red)