| news | destination
Abu Dhabi erweitert E-Learning Programm
Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat zwei neue E-Learning-Module für seine „Experience Abu Dhabi Experts“-Plattform eingeführt.
Die Online-Module „Der offizielle Abu Dhabi Pass“ und „Ramadan in Abu Dhabi“ sollen laut DCT Abu Dhabi Fachleuten der Reisebranche die Einblicke und Werkzeuge vermitteln, "die sie für eine herausragende Reiseplanung und unvergessliche Gästeerlebnisse benötigen, und die Position Abu Dhabis als führendes Ganzjahresreiseziel weiter zu stärken."
Die E-Learning-Plattform biete eine umfangreiche Auswahl an destinationsbezogenen Informationen über das Emirat. „Diese neuen Module spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung der ‚Experience Abu Dhabi Experts‘-Plattform wider", erklärt Abdulla Yousuf, Director of International Operations bei DCT Abu Dhabi. "Ob es darum geht, die führenden Attraktionen des Emirats mit dem Abu Dhabi Pass zu Paketen zu schnüren oder ihnen die kulturellen Einblicke zu geben, um Besucher während des heiligen Monats respektvoll zu führen – diese Erweiterung stellt sicher, dass das gewonnene Wissen direkt in ein stärkeres Produktdesign, unvergesslichere Erlebnisse und eine höhere Besucherzufriedenheit umgesetzt wird.“
Neue Themen
Der vom DCT Abu Dhabi herausgegebene offizielle digitale Pass für Abu Dhabi bietet Gästen Ersparnisse von bis zu 50% bei mehr als 70 der Top-Attraktionen Abu Dhabis, darunter der Louvre Abu Dhabi, Qasr Al Watan, Ferrari World Abu Dhabi und SeaWorld Yas Island Abu Dhabi. Das Modul bietet einen Überblick über den Pass und seine Vorteile, einschließlich des kostenlosen Zugangs zum Touristen-Shuttle, kostenloser Touristen-SIM-Karten mit eSIM-Optionen und exklusiver Großhandelspreise, die registrierten Reisefachleuten über ein spezielles B2B-Portal zur Verfügung stehen.
Das Modul „Ramadan in Abu Dhabi“ beleuchtet die kulturellen und spirituellen Dimensionen des Ramadans, die Traditionen, die das lokale Leben während des heiligen Monats prägen, und die breite Palette authentischer Erlebnisse, die BesucherInnen genießen können – von Iftar- und Suhoor-Zusammenkünften über geführte Touren durch die Scheich-Zayid-Großmoschee bis hin zu abendlichen Souk-Besuchen. (red)
abudhabi, e-learning, weiterbildung
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
12 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
„Dresdner Bahn“: Schneller zum Flughafen BER
Mit der Inbetriebnahme der neuen...
-
A3M mit aktualisierter Version der Risk Map
Das auf Frühwarnung spezialisierte Unternehmen...
-
Brand USA launcht Reiseportal "America the Beautiful Game"
„America the Beautiful Game“ bietet...
-
Hochsteiermark präsentiert Highlights der Wintersaison 25/26
Bei einer Pressekonferenz in der...
-
Rax-Seilbahn startet Jubiläums-Wintersaison 2025/26
Mit 6. Dezember 2025 hat...