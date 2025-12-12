Abu Dhabi erweitert E-Learning Programm

Die Online-Module „Der offizielle Abu Dhabi Pass“ und „Ramadan in Abu Dhabi“ sollen laut DCT Abu Dhabi Fachleuten der Reisebranche die Einblicke und Werkzeuge vermitteln, "die sie für eine herausragende Reiseplanung und unvergessliche Gästeerlebnisse benötigen, und die Position Abu Dhabis als führendes Ganzjahresreiseziel weiter zu stärken."

Die E-Learning-Plattform biete eine umfangreiche Auswahl an destinationsbezogenen Informationen über das Emirat. „Diese neuen Module spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung der ‚Experience Abu Dhabi Experts‘-Plattform wider", erklärt Abdulla Yousuf, Director of International Operations bei DCT Abu Dhabi. "Ob es darum geht, die führenden Attraktionen des Emirats mit dem Abu Dhabi Pass zu Paketen zu schnüren oder ihnen die kulturellen Einblicke zu geben, um Besucher während des heiligen Monats respektvoll zu führen – diese Erweiterung stellt sicher, dass das gewonnene Wissen direkt in ein stärkeres Produktdesign, unvergesslichere Erlebnisse und eine höhere Besucherzufriedenheit umgesetzt wird.“

Neue Themen

Der vom DCT Abu Dhabi herausgegebene offizielle digitale Pass für Abu Dhabi bietet Gästen Ersparnisse von bis zu 50% bei mehr als 70 der Top-Attraktionen Abu Dhabis, darunter der Louvre Abu Dhabi, Qasr Al Watan, Ferrari World Abu Dhabi und SeaWorld Yas Island Abu Dhabi. Das Modul bietet einen Überblick über den Pass und seine Vorteile, einschließlich des kostenlosen Zugangs zum Touristen-Shuttle, kostenloser Touristen-SIM-Karten mit eSIM-Optionen und exklusiver Großhandelspreise, die registrierten Reisefachleuten über ein spezielles B2B-Portal zur Verfügung stehen.

Das Modul „Ramadan in Abu Dhabi“ beleuchtet die kulturellen und spirituellen Dimensionen des Ramadans, die Traditionen, die das lokale Leben während des heiligen Monats prägen, und die breite Palette authentischer Erlebnisse, die BesucherInnen genießen können – von Iftar- und Suhoor-Zusammenkünften über geführte Touren durch die Scheich-Zayid-Großmoschee bis hin zu abendlichen Souk-Besuchen. (red)