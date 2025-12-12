„Dresdner Bahn“: Schneller zum Flughafen BER

Mit der neuen „Dresdner Bahn“, deren Eröffnung am 11. Dezember nach langjährigen Planungen und Bauarbeiten eröffnet wurde, verkürzt sich die Fahrzeit des Flughafenexpress FEX zwischen BER und Hauptbahnhof auf 23 Minuten. Gleichzeitig verdoppelt sich der Takt: Der FEX fährt künftig alle 15 statt 30 Minuten, wie visitBerlin mitteilt.

visitBerlin begrüßt die deutliche Verbesserung. Der FEX werde damit zur schnellsten Verbindung zwischen Flughafen und Hauptbahnhof. Der Zug hält nur an zwei Stationen – Südkreuz und Potsdamer Platz – und nutzt künftig die neue 16km lange südliche Trasse anstelle der bisherigen Route über Ostkreuz und Gesundbrunnen. Fünf Jahre nach Eröffnung des BER werde mit der Dresdner Bahn die vollständige Schienenanbindung des Flughafens abgeschlossen. Auch die Strecke Berlin–Dresden profitiert: Die Reisezeit verkürzt sich um rund zehn Minuten.

Für Berlin-BesucherInnen stehe im Terminal 1 des BER das Berlin Welcome Center als erste Anlaufstelle bereit, so das Tourismusbüro. Mit der neuen Berlin Welcome Card-App biete visitBerlin zudem ein digitales Planungstool, das Angebote, Rabatte und künftig auch das BVG-Ticketing bündle und damit die Berlin-Reise ideal ergänze. (red)