Sunny Cars: Deutliche Preisunterschiede für Weihnachtsferien

Während eine Woche Mietwagen auf Mallorca 248 EUR koste, liegen die Kosten in Kalifornien mit 563 EUR die Woche deutlich über dem europäischen Schnitt, wie der Mietwagenanbieter mitteilt. Portugal führe das Ranking als teuerstes Reiseziel in Europa an, Griechenland begeistere mit den günstigsten Preisen

Mit Blick auf die aktuellen Preise für einen Mietwagen über die Weihnachtstage (23. bis 30. Dezember 2025) schwanken die durchschnittlichen Tagessätze für einen Mietwagen laut Sunny Cars von 23 EUR in Griechenland und etwa 31 EUR in Italien und Spanien bis hin zu 45 EUR in Portugal und über 80 Euro in den USA.

Preisdifferenzen innerhalb der Reiseländer

Besonders markant seien die teilweise hohen Differenzen innerhalb der Destinationen. Auf dem griechischen Festland cruisen Reisende mit ihrem Mietwagen für eine Woche bereits für 130 EUR herum, auf der Ferieninsel Mykonos müssen hierfür bereits 195 EUR einkalkuliert werden.

Ähnliches zeige sich auch in Italien, denn dort erhalten Reisende in Rom ihr Auto für 178 EUR (2024 um fast 50% höher), auf Sizilien hingegen für 251 EUR. Auch auf den Balearen-Inseln Mallorca und Ibiza lasse sich der Trend gut erkennen: Während die Preise im vorangegangenen Jahr 200 Euro auf beiden Inseln betrugen, ziehe Mallorca diese Saison an. Für einen Kleinwagen werden aktuell 248 EUR fällig, auf Ibiza orientiere sich der Preis an der Wintersaison 2024 und betrage 199 EUR.

Die hohe Nachfrage in Portugal wirke sich auch auf das durchschnittliche Preisniveau aus: In Lissabon werden über die Feiertage für eine Woche Mietwagen 248 EUR fällig, ein Preisanstieg von ca. 50 EUR im Vergleich zum vergangenen Jahr. Auf Madeira fallen die Preise stets höher aus, hier kostet ein Mietwagen für eine Woche an Weihnachten 387 EUR, der höchste Durchschnittspreis im europäischen Ausland (2024: 238 EUR)-

In den USA fallen in Kalifornien derzeit Kosten in Höhe von 563 EUR. In Miami schlägt ein Durchschnittspreis von 549 EUR zu Buche, in Seattle werden, wie bereits im vergangenen Jahr, die 600 EUR für eine Woche Mietwagen geknackt.

Top Zielgebiete mit der höchsten Zahl an neuen Anmietungen sind laut Sunny Cars Spanien, Portugal, USA, Italien und Griechenland. (red)