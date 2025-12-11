Neue Chefs für SunExpress und Eurowings

Nach mehr als 35 Jahren in führenden Positionen bei der Lufthansa Group und mehr als fünf Jahren an der Spitze von Eurowings, scheidet Jens Bischof mit Jahresende aus der Geschäftsführung aus. Ihm folgt Max Kownatzki (53), derzeit CEO von SunExpress. Er wird mit 1. Feber 2026 den Vorsitz der Geschäftsführung von Eurowings unternehmen. Ebenfalls zum 1. Feber übernimmt Marcus Schnabel (45), aktuell Head of Ground Operations für Lufthansa Airlines in München, die Position des CEO von SunExpress.

„Jens Bischof hat Eurowings in den vergangenen fünf Jahren entscheidend weiterentwickelt und geprägt“, so Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG. Und weiter: „Mit Max Kownatzki gewinnen wir einen Top-Manager für Eurowings, der diesen erfolgreichen Kurs des Unternehmens konsequent fortsetzen wird.“ Marcus Schnabel bringe als erfahrener Airline-Manager die notwendige Expertise und die unternehmerische Tatkraft mit, um SunExpress in einer entscheidenden Phase des Wachstums zu führen“, erklärt Spohr.

Max Kownatzki

Max Kownatzki war bereits 2015 Chief Commercial Officer des Flugbetriebs Eurowings Europe und später als Senior Vice President für die Geschäftsentwicklung von Eurowings verantwortlich. Seine Karriere begann er 2002 bei der Strategieberatung Oliver Wyman, wo er bis 2013 als Senior Partner internationale Airlines mit Fokus auf Allianzen und kommerzielle Themen betreute. Anschließend war er Chief Strategy Officer der Jetstar Group, einer Tochter von Qantas Airways, bevor er 2017 die Netzplanung und strategischen Allianzen der Hub-Airlines der Lufthansa Group übernahm und Mitglied des Aufsichtsrats von Air Dolomiti wurde. Seit April 2020 ist er CEO von SunExpress.

Max Kownatzki hat Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen studiert, dort promoviert und verfügt über eine kommerzielle Pilotenlizenz.

Marcus Schnabel

Marcus Schnabel verfügt über zwanzig Jahre Führungserfahrung innerhalb der Lufthansa Group. Sein beruflicher Werdegang umfasst leitende Positionen unter anderem verantwortlich für die Flight- und Ground Operations, Safety & Security Prozesse der Lufthansa Group sowie Operations Planung und Steuerung bei SWISS in Zürich. Seit 2024 verantwortet er die Ground Operations am Lufthansa-Drehkreuz München und ist stellvertretender Hub Manager.

Marcus Schnabel studierte Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie an der Fernuniversität Hagen. Er besitzt eine Berufspilotenlizenz. (red.)