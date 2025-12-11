alltours: Erstmals eigener Katalog für Exklusivmarken

Der Katalog „allsun Hotels & alltoura Club Urlaub“ stellt jedes der 32 unternehmenseigenen allsun Hotels in Spanien, Griechenland und der Türkei sowie der 14 alltoura Club Hotels in Griechenland, der Türkei, Bulgarien und Tunesien auf einer übersichtlich gestalteten Doppelseite vor. Der Katalog wird ab Mitte Dezember an die Reisebüros versendet, steht aber bereits als Blätterkatalog auf www.alltours.de zur Verfügung.

Die allsun Hotels und die alltoura Club Hotels zählen dem Unternehmen zufolge zu den wichtigsten Bausteinen des alltours Exklusivprogramms. Für die Sommersaison 2026 expandiere alltours mit drei neuen allsun Hotels in Griechenland – darunter das Carolina Sun Beach, das erste 5-Sterne-Hotel der Gruppe auf Kreta. Und mit dem Irene Palace eröffnet das erste allsun Hotel auf Rhodos. Darüber hinaus kommen zur Sommersaison 2026 acht neue alltoura Club Hotels in Griechenland, der Türkei, Tunesien und Bulgarien hinzu. (red)