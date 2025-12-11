TUI Weihnachtsranking: Die beliebtesten Reiseziele

Ägypten und Spanien führen im TUI-Weihnachtsranking, dicht gefolgt von Fernzielen wie Thailand, Malediven und der Dominikanischen Republik mit dem höchsten Gästezuwachs auf der Fernstrecke. Für Kurzentschlossene gebe es noch attraktive Angebote, wie TUI Austria informiert, sowohl für Badeurlaub als auch für Wintererlebnisse in Österreich. „Viele unserer TUI Gäste möchten dem Weihnachtstrubel und den kalten Temperaturen entkommen - hin zu Sonne, Strand und Meer. Rund die Hälfte entscheidet sich für Traumstrände in fernen Ländern, während auch der Skiurlaub in den österreichischen Bergen weiterhin hoch im Kurs steht“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.

Top auf der Mittelstrecke

Auf der Mittelstrecke führt die Destination Hurghada am Roten Meer vor den beliebten kanarischen Urlaubsinseln Gran Canaria und Teneriffa. Marsa Alam und Antalya folgen auf den Plätzen vier und fünf. Kurzentschlossene könnten sich noch Restplätze am Roten Meer oder in der Türkei sichern.

Fernreiseziele in den Weihnachtsferien

Im aktuellen TUI-Ranking sind sechs von zehn Ländern Fernreiseziele. Thailand führt das Ranking an, gefolgt von den Malediven und der Dominikanischen Republik, die sich mit einem Gästeplus einen Platz unter den Top 5 Fernreisezielen sichere. Auf den weiteren Plätzen rangieren die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Mexiko und die USA.

Winterurlaub in Österreich

Viele TUI Gäste sehnen sich auch dieses Jahr nach Schnee und Bergen. Wer nach Entspannung suche, finde bei TUI zahlreiche Unterkünfte mit einem umfangreichen Wellness-Angebot. Im neu gestalteten Robinson Fieberbrunn – ein Adults-only Club in den Kitzbüheler Alpen, der Anfang Dezember in seine erste Wintersaison gestartet ist, werde der Aktivurlaub optimal mit Entspannung verknüpft: Skivergnügen direkt vor der Tür und exklusives Wellness-Programm des Clubs. Häuser wie der TUI Kids Club Trebesingerhof oder der Robinson Landskron in Kärnten wiederum bieten Familien perfekte Bedingungen in den Weihnachtsferien. (red)