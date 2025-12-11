Verkehrsbuero ist Lehrbetrieb des Jahres 2025

Mit einem der vielfältigsten Ausbildungsprogramme der Branche setze das Unternehmen ein starkes Signal für Exzellenz in der Qualifizierung von Nachwuchskräften, so heißt es in einer Mitteilung. Über 1.200 Lehrlinge habe das Verkehrsbuero in mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich ausgebildet, viele davon mit ausgezeichnetem Erfolg. Aktuell werden demnach über 100 junge Talente aus 18 Nationen in zehn Lehrberufen begleitet und praxisnah geschult.

„Die Auszeichnung als Lehrbetrieb des Jahres bestätigt unser langjähriges Engagement für eine hochwertige, praxisnahe Lehrlingsausbildung. Besonders freut es mich, dass wir 2026 rund 45 junge Menschen auf ihrem Weg in den Tourismus begleiten dürfen“, sagt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes, Verkehrsbuero. „Unser Ziel bleibt klar: Wir investieren nachhaltig in die Fachkräfte von morgen und stärken damit die gesamte Branche. Mein besonderer Dank gilt unseren AusbilderInnen und Führungskräften, die im Verkehrsbuero aktuell über 100 Lehrlinge mit großem Einsatz und Engagement ausbilden“, so Winkler.

„Mit dem Verkehrsbuero zeichnen wir in diesem Jahr einen besonders eindrucksvollen Lehrbetrieb aus, der sich seit Jahrzehnten vorbildlich der Ausbildung der Nachwuchskräfte verschrieben hat. Und damit unserer Branche bereits mehr als 1.200 Fachkräfte zugeführt hat“, so Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WK Wien.

Tourismus-Nachwuchs

„Wir wollen junge Talente für den Tourismus gewinnen und ihnen moderne, praxisnahe Entwicklungsmöglichkeiten in insgesamt zehn Lehrberufen bieten", so Winkler. Im Unternehmen stünden engagierten Nachwuchskräften vielfältige Karrierewege offen, von der Fachkraft bis hin zu Führungspositionen in Hospitality und Travel. Die unternehmenseigene Lehrlingsakademie biete eine fundierte, praxisnahe Ausbildung, ergänzt durch Initiativen wie Welcome Days, Buddy-Programme, Exkursionen, Weiterbildungsreisen und attraktive Leistungsprämien. In den von Verkehrsbuero Hospitality betriebenen Hotels, im Café Central, bei Palais Events sowie in den Ruefa Reisestores und bei Eurotours werden aktuell zehn Lehrberufe angeboten: Kochlehrling, Hotelkauffrau/-mann, Restaurantfachfrau/-mann, HGA Lehrling, Konditorlehrling sowie Bürokauffrau/-mann, Lehrling IT-Systemtechnik, Eventkauffrau-/mann und Reisebürokauffrau-/mann und E-Commerce Kauffrau-/mann. (red)