Pegasus übernimmt Smartwings

Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 154 Mio. EUR, wie das Unternehmen mitteilte. Pegasus teilte über die Börsenplattform KAP in Istanbul mit, dass die Vereinbarung mit Prague City Air über den Erwerb der Anteile an der Gruppe und deren Tochtergesellschaften abgeschlossen wurde.

Zur Smartwings-Gruppe gehört auch Czech Airlines, die ihren Betrieb im Jahr 2024 eingestellt hat – nach über 101 Jahren Firmengeschichte. Pegasus-Chefin Güliz Öztürk sagte, das Unternehmen habe 2005 mit der kühnen Ambition begonnen, Flugreisen für alle zugänglich zu machen. Seitdem sei die Flotte von 14 auf 127 Flugzeuge gewachsen. „Jetzt, durch den Zusammenschluss mit Czech Airlines und Smartwings, die zusammen über eine Flotte von 47 Maschinen verfügen, eröffnen wir ein neues Kapitel in unserer Wachstumsreise."

Idealer Partner

Jiří Šimáně, Mitbegründer von Smartwings, erklärte, man habe sich nach über 27 Jahren Aufbau entschieden, das Unternehmen an Pegasus zu übergeben. Man sei stolz darauf, die Fluggesellschaften ohne staatliche Unterstützung und mit begrenzten Ressourcen aufgebaut zu haben. Pegasus sei der ideale Anteilseigner, um die Unternehmen weiterzuentwickeln und den Passagieren bessere Verbindungen zu bieten.

Insidern nach hatte LOT Polish Airlines zuletzt Interesse an einer Übernahme von Smartwings gezeigt, auch die Lufthansa Group wurde als potenzieller Käufer genannt.