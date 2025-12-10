Eurohike-Katalog 2026: Neue Routen und beliebte Klassiker

Der neue Eurohike-Katalog 2026 lädt mit stimmungsvollen Bildern, persönlichen Einblicken und vielen Neuheiten zum Entdecken ein. Die Auswahl reicht von sanften Weitwanderwegen bis hin zu eindrucksvollen Bergtouren in ganz Europa. Der Katalog kann unter office@eurohike.at oder über www.eurohike.at/katalog angefordert werden.

Neue Wanderreisen 2026 – kompakt vorgestellt

Alpe-Adria-Trail: Kranjska Gora – Cividale Neue Tour von Slowenien nach Italien, geprägt von alpiner Dramatik, der smaragdgrünen Soča und mediterranem Finale. Reisepreis: 7 Tage, ab 859 EUR

Kranjska Gora – Cividale Neue Tour von Slowenien nach Italien, geprägt von alpiner Dramatik, der smaragdgrünen Soča und mediterranem Finale. Reisepreis: 7 Tage, ab 859 EUR Malerweg: Romantische Wanderroute durch die Felswelt der Sächsischen Schweiz mit Bastei, Schrammsteinen und historischen Bauden. Reisepreis: 7 Tage, ab 869 EUR

Romantische Wanderroute durch die Felswelt der Sächsischen Schweiz mit Bastei, Schrammsteinen und historischen Bauden. Reisepreis: 7 Tage, ab 869 EUR Madeiras wilde Nordküste: Wilde Steilküsten, Levadas, Lorbeerwälder und Naturpools – eine intensive Entdeckungsreise entlang Madeiras Nordküste. Reisepreis: 8 Tage, ab 899 EUR

Wilde Steilküsten, Levadas, Lorbeerwälder und Naturpools – eine intensive Entdeckungsreise entlang Madeiras Nordküste. Alpenüberquerung Garmisch: Sterzing Alpine Kontraste zwischen Partnachklamm, Karwendel, Inntal und Südtiroler Naturidylle. Reisepreis: 8 Tage, ab 1.099 EUR

Eurohike-Bestseller – die Highlights im Überblick

Die beliebtesten Touren des Programms überzeugen durch bewährte Routenführung, hervorragende Organisation und starke Gästeresonanz.

Alpenüberquerung Light (Garmisch – Meran) Ein Klassiker der sanften Alpenüberquerungen – mit nahtloser Anschlussroute weiter bis zum Gardasee.

Lechweg: 125 Kilometer ursprüngliche Natur: Wasserfälle, Schluchten, Hängebrücken und herzliche Gastlichkeit.

Rund um Madeira Ganzjährig gefragte Atlantikroute mit wechselnden Küstenlandschaften, Gärten, Dörfern und Funchal als lebendigem Finale.

Charme-Reisen Beliebt für ihre ausgewählten Unterkünfte, die Wanderer mit Komfort, Ambiente und feiner Kulinarik verwöhnen.

Ausblick auf die Saison 2026

Mit zahlreichen Neuheiten und bewährten Klassikern verspricht die Saison 2026 ein Wanderjahr voller Vielfalt und Inspiration. Eurohike blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr und freut sich, viele Gäste auf ihren persönlichen Lieblingsrouten zu begleiten.

Weitere Informationen unter: www.eurohike.at/de