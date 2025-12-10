Hochsteiermark präsentiert Highlights der Wintersaison 25/26

Der Tourismusverband Hochsteiermark gab im Rahmen der Pressekonferenz einen umfassenden Überblick über die bevorstehende Winter- und Adventsaison. Unter dem Motto „Das schönste Stück vom Winterglück“ stehen leistbare Skigebiete mit Qualitätssiegel, stimmungsvolle Adventangebote, kulinarische Höhepunkte und mehrere bedeutende Jubiläen im Mittelpunkt.

Das Podium der Pressekonferenz

Die Region wurde durch ein hochkarätiges Podium präsentiert:

Nino Contini, Vorsitzender Tourismusverband Hochsteiermark

Ute Gurdet, Geschäftsführerin Tourismusverband Hochsteiermark

Fabrice Girardoni, Geschäftsführer Skigebiet Stuhleck, Sprecher Seilbahnen WKO

Andreas Steininger, Geschäftsführer Naturpark Mürzer Oberland, Sprecher Skigebiet Niederalpl

Hannes Nothnagl, Direktor Wintersportmuseum Mürzzuschlag

sowie Spitzen- und Haubenköche der Hochsteiermark

Kulinarischer Höhepunkt: Signature Dishes von Spitzenköchen

Als besonderen Höhepunkt präsentierten vier Spitzenköche der Region – der ausgezeichnete Michelin- und Haubenkoch Heinz Reitbauer (Restaurant Steirereck) sowie die Haubenköche Max Leodolter (Lurgbauer Mariazell), Andreas Krainer (Krainer Hotel-Restaurant-Café Langenwang) und Johann Wöls (Restaurant-Landhotel Hubinger) – eigens kreierte Signature Dishes, die die gesamte Saison über in ausgewählten Hütten in den Skigebieten angeboten werden. Diese Initiative bringt die regionale Spitzenkulinarik direkt auf den Berg und unterstreicht die Genusskompetenz der Hochsteiermark.

Skigebiete: Qualität & Leistbarkeit

Die Skigebiete der Hochsteiermark – darunter Stuhleck, Brunnalm – Hohe Veitsch, Schwabenbergarena Turnau und die Mariazeller Bürgeralpe – stehen für Qualität, Familienfreundlichkeit und leistbares Skivergnügen. Das steirische Pistengütesiegel bestätigt dabei jährlich höchste Standards in Pistenpräparierung, Infrastruktur und Sicherheit.

Alpinhistorische Jubiläen 2026

Die Wintersaison 2025/26 fällt in ein Jahr mehrerer bedeutender alpiner Jubiläen, die die lange Berg- und Alpingeschichte der Region dokumentieren:

130 Jahre Nansenhütte – die erste Skihütte des gesamten Alpenraums

130 Jahre Bergrettung – Gründung des Alpine Rettungscomitees nach dem Lawinenunglück von 1896

100 Jahre Schneealpenhaus – Modernisierung hin zu einem künftig fossilfreien, energieautarken Betrieb

90 Jahre Raxkircherl – mit Festmesse am 13. Juni 2026

Winter- und Adventangebote

Neben den Skigebieten zeichnen sich die Winter- und Adventangebote durch stimmungsvolle Märkte, vielfältige Naturerlebnisse, Winterwanderwege sowie historische Einblicke im Wintersportmuseum Mürzzuschlag aus.

Fazit: Mit der Kombination aus leistbaren Skigebieten, Spitzenkulinarik, geschichtsträchtigen Schauplätzen und steirischer Gastfreundschaft startet die Hochsteiermark mit einem klaren Qualitätsprofil in die Wintersaison 2025/26. Die Region positioniert sich damit als vielseitiges und authentisches Winterreiseziel für Gäste aus dem In- und Ausland.

