Rax-Seilbahn startet Jubiläums-Wintersaison 2025/26

Die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs hat am 6. Dezember 2025 ihren Winterbetrieb aufgenommen und befördert Gäste im Pendeltakt in weniger als acht Minuten auf das 1.545 Meter hochgelegene Rax-Plateau. Jährlich nutzen mehr als 200.000 BesucherInnen die Bahn, deren Wintersaison an Bedeutung gewinnt. Nach den Revisionsarbeiten präsentiert sich die Anlage winterfit. Die Anreise erfolgt durch ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz, das eine Anbindung von Wien in rund einer Stunde ermöglicht.

Mit insgesamt 15 verfügbaren Bildern wird die Wintersaison visuell ergänzt. Wandernde und SchneeschuhgeherInnen finden auf dem Plateau unterschiedliche Routen sowie Einkehrmöglichkeiten im Ottohaus und im Raxalm-Berggasthof. Dort stehen regionale Spezialitäten im Mittelpunkt. Geführte Wintertouren bieten zusätzlich Einblicke in das Naturschutzgebiet der Rax.

Schneeschuhwandern im Fokus

Die Rax hat sich in den vergangenen Jahren als führender Schneeschuhwanderberg im Osten Österreichs etabliert. Ein Farbleitsystem erleichtert die Orientierung, mehrere Routen bieten unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Schneeschuhe und Stöcke stehen im Raxalm-Berggasthof zur Verfügung; das Ottohaus öffnet auch im Winter temporär. Laut Betreiber richtet sich das Angebot an Familien, Genusswandernde und sportlich Aktive. Der Fokus auf Schneeschuhwandern wird seit mehreren Jahren konsequent verfolgt.

Veranstaltungen und Aktionen

Die „Besinnliche Bergweihnacht“ findet aufgrund hoher Nachfrage an sechs Terminen statt: 11.–14. Dezember sowie 19. und 20. Dezember 2025. Geboten werden Fackelwanderungen, Gedichte, Stubenmusik sowie ein 3-Gang-Menü im Raxalm-Berggasthof. Tickets sind ab 79,00 EUR erhältlich. Die Schneeschuh-Schnuppertage „Spuren und Spüren“ werden am 10. Jänner und 14. Februar 2026 angeboten. Von 10 bis 13 Uhr führen ausgebildete Guides kleine Gruppen durch die Winterlandschaft. Die Rax Winter-Challenge findet am 17. Jänner 2026 statt und richtet sich vor allem an Familien. Am 6. März 2026 folgt das kulinarische Event „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“ mit einem sechsgängigen Menü am Berg.

Aktionen im Überblick

„Snowshoes statt Winterblues“ : kostenloser Schneeschuhverleih und ermäßigtes Seilbahnticket (Berg- und Talfahrt), gültig ab 07.01.2026 jeweils Montag bis Freitag

: kostenloser Schneeschuhverleih und ermäßigtes Seilbahnticket (Berg- und Talfahrt), gültig ab 07.01.2026 jeweils Montag bis Freitag Gratis-Schneeschuhverleih für Kinder (6–14 Jahre) am 31. Jänner und 01. Februar 2026

für Kinder (6–14 Jahre) am 31. Jänner und 01. Februar 2026 Faschingstage: Gratis-Krapfen für Kinder im Raxalm-Berggasthof, 14.–17. Februar

Gratis-Krapfen für Kinder im Raxalm-Berggasthof, 14.–17. Februar Faschingsdienstag: 50% Ermäßigung auf ein reguläres Berg- und Talfahrtsticket, unabhängig von Verkleidung, am 17. Februar

Weitere Informationen unter: www.raxalpe.com (red)