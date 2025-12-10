| news | schiff » reisebuero
Celebrity Cruises: Wave-Aktion mit Preisvorteilen bis März 2026
Bis zum 2. März 2026 bietet Celebrity Cruises ermäßigte Kreuzfahrtpreise, ein reduziertes All Included-Paket und zusätzliche Nachlässe für Buchungen zahlreicher Abfahrten.
Celebrity Cruises hat mehrere Sonderaktionen für Kreuzfahrten weltweit aufgelegt. KundInnen, die bis zum 2. März 2026 buchen, erhalten Preisvorteile für Kabinen sowie ein vergünstigtes All Included-Paket auf ausgewählten Abfahrten.
Preisreduktionen & vergünstigtes All Included-Paket
Für Kreuzfahrten mit Abfahrten bis zum 30. April 2028 gilt: Die zweite Person erhält im Angebotszeitraum mindestens 60% Ermäßigung auf den Kreuzfahrtpreis. Zusätzlich können KundInnen bis zu 600 EUR pro Kabine sparen.
Für Europa-Kreuzfahrten zwischen 1. Mai und 31. Dezember 2026 wird zudem ein reduziertes All Included-Paket für 60 EUR/Tag angeboten. Dieses umfasst das Klassik-Getränkepaket sowie das Basic Wi-Fi Paket. Die Vorteile gelten für alle Kabinenkategorien und Kreuzfahrten weltweit, ausgenommen sind Galapagos- und Flusskreuzfahrten.
Weitere Informationen zur Aktion stehen über das Vertriebspartner-Portal zur Verfügung. Link dazu HIER
Adventkalender für Reiseprofis
Parallel zur Wave-Aktion veranstaltet Celebrity Cruises auch 2025 wieder einen Adventkalender für Reiseprofis. Täglich werden fünf Gewinne verlost, darunter Gutscheine, Taschen, Trinkflaschen und weitere Sachpreise. Die Teilnahme ist über das Portal Celebrity Central möglich. Link dazu HIER (red)
