tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Celebrity Cruises: Wave-Aktion mit Preisvorteilen bis März 2026


CelebrityXcel in der Karibik
Bis zum 2. März 2026 bietet Celebrity Cruises ermäßigte Kreuzfahrtpreise, ein reduziertes All Included-Paket und zusätzliche Nachlässe für Buchungen zahlreicher Abfahrten.

Celebrity Cruises hat mehrere Sonderaktionen für Kreuzfahrten weltweit aufgelegt. KundInnen, die bis zum 2. März 2026 buchen, erhalten Preisvorteile für Kabinen sowie ein vergünstigtes All Included-Paket auf ausgewählten Abfahrten.

Preisreduktionen & vergünstigtes All Included-Paket

Für Kreuzfahrten mit Abfahrten bis zum 30. April 2028 gilt: Die zweite Person erhält im Angebotszeitraum mindestens 60% Ermäßigung auf den Kreuzfahrtpreis. Zusätzlich können KundInnen bis zu 600 EUR pro Kabine sparen.

Für Europa-Kreuzfahrten zwischen 1. Mai und 31. Dezember 2026 wird zudem ein reduziertes All Included-Paket für 60 EUR/Tag angeboten. Dieses umfasst das Klassik-Getränkepaket sowie das Basic Wi-Fi Paket. Die Vorteile gelten für alle Kabinenkategorien und Kreuzfahrten weltweit, ausgenommen sind Galapagos- und Flusskreuzfahrten.

Weitere Informationen zur Aktion stehen über das Vertriebspartner-Portal zur Verfügung. Link dazu HIER

Adventkalender für Reiseprofis

Parallel zur Wave-Aktion veranstaltet Celebrity Cruises auch 2025 wieder einen Adventkalender für Reiseprofis. Täglich werden fünf Gewinne verlost, darunter Gutscheine, Taschen, Trinkflaschen und weitere Sachpreise. Die Teilnahme ist über das Portal Celebrity Central möglich. Link dazu HIER (red) 

  celebrity cruises, schiff, kreuzfahrt, wave season, buchungsaktion, rabatt, adventkalender

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
10 Dezember 2025

14:40
Eurohike-Katalog 2026: Neue Routen und beliebte Klassiker
14:05
Brand USA launcht Reiseportal "America the Beautiful Game"
13:22
Hochsteiermark präsentiert Highlights der Wintersaison 25/26
11:35
Seamless Car Rental: Neuer Anbieter für Mietwagenbuchungen
10:39
IATA: Airlines auf Rekordkurs – SAF-Ziele deutlich verfehlt
09:45
Rax-Seilbahn startet Jubiläums-Wintersaison 2025/26
09:30
Celebrity Cruises: Wave-Aktion mit Preisvorteilen bis März 2026
09:12
Oceania Cruises bietet bis zu 30% Ersparnis auf über 140 Reisen

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.