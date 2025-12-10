| news | schiff
Oceania Cruises bietet bis zu 30% Ersparnis auf über 140 Reisen
Zwischen 11. Dezember 2025 und 4. März 2026 gewährt Oceania Cruises bis zu 30% Preisnachlass auf Kreuzfahrten der gesamten Flotte sowie zusätzliche Bordvorteile.
Oceania Cruises führt zur Weihnachtszeit ein zeitlich begrenztes Angebot ein, das Ermäßigungen von bis zu 30% auf mehr als 140 Reisen vorsieht. Das Angebot gilt für alle acht Boutiqueschiffe der Reederei und umfasst Kabinenkategorien bis einschließlich Penthouse-Suiten. Zusätzlich können KundInnen zwischen einem doppelten Landausflugsguthaben oder einem Paket für unbegrenzten Wein-, Bier- und Spirituosgenuss wählen.
Für Buchungen im genannten Zeitraum gelten zudem reduzierte Anzahlungen in Höhe von 50%. Die angebotenen Routen reichen von Alaska über das Mittelmeer und die Karibik bis zu Zielen in Nordeuropa.
Rabatte auf verschiedenen Reiserouten
Für ausgewählte Abfahrten stehen beispielsweise folgende Ersparnisse zur Verfügung:
- Caribbean Melodies: 30% Rabatt auf eine 10-tägige Reise an Bord der Oceania Nautica, Abfahrt am 17. März 2026 ab/bis Miami.
- Palms & Panama Canal: 30% Rabatt auf eine 10-tägige Route mit der Oceania Insignia, Abfahrt am 25. März 2026 ab Tampa.
- Alaska Discoverer: 15% Rabatt auf eine 10-tägige Reise mit der Oceania Riviera, Abfahrt am 25. Mai 2026 ab Seattle.
- Adriatic to the Balearics: 5% Rabatt auf eine 12-tägige Fahrt mit der Oceania Allura, Abfahrt am 13. Juni 2026 ab Trieste.
- Viking & Nordic Legends: 10% Rabatt auf eine 10-tägige Abfahrt mit der Oceania Marina, Beginn am 13. August 2026 in Reykjavik.
Buchung und weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
