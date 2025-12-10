Oceania Cruises bietet bis zu 30% Ersparnis auf über 140 Reisen

Oceania Cruises führt zur Weihnachtszeit ein zeitlich begrenztes Angebot ein, das Ermäßigungen von bis zu 30% auf mehr als 140 Reisen vorsieht. Das Angebot gilt für alle acht Boutiqueschiffe der Reederei und umfasst Kabinenkategorien bis einschließlich Penthouse-Suiten. Zusätzlich können KundInnen zwischen einem doppelten Landausflugsguthaben oder einem Paket für unbegrenzten Wein-, Bier- und Spirituosgenuss wählen.

Für Buchungen im genannten Zeitraum gelten zudem reduzierte Anzahlungen in Höhe von 50%. Die angebotenen Routen reichen von Alaska über das Mittelmeer und die Karibik bis zu Zielen in Nordeuropa.

Rabatte auf verschiedenen Reiserouten

Für ausgewählte Abfahrten stehen beispielsweise folgende Ersparnisse zur Verfügung:

Caribbean Melodies : 30% Rabatt auf eine 10-tägige Reise an Bord der Oceania Nautica, Abfahrt am 17. März 2026 ab/bis Miami.

: 30% Rabatt auf eine 10-tägige Reise an Bord der Oceania Nautica, Abfahrt am 17. März 2026 ab/bis Miami. Palms & Panama Canal : 30% Rabatt auf eine 10-tägige Route mit der Oceania Insignia, Abfahrt am 25. März 2026 ab Tampa.

: 30% Rabatt auf eine 10-tägige Route mit der Oceania Insignia, Abfahrt am 25. März 2026 ab Tampa. Alaska Discoverer : 15% Rabatt auf eine 10-tägige Reise mit der Oceania Riviera, Abfahrt am 25. Mai 2026 ab Seattle.

: 15% Rabatt auf eine 10-tägige Reise mit der Oceania Riviera, Abfahrt am 25. Mai 2026 ab Seattle. Adriatic to the Balearic s: 5% Rabatt auf eine 12-tägige Fahrt mit der Oceania Allura, Abfahrt am 13. Juni 2026 ab Trieste.

s: 5% Rabatt auf eine 12-tägige Fahrt mit der Oceania Allura, Abfahrt am 13. Juni 2026 ab Trieste. Viking & Nordic Legends: 10% Rabatt auf eine 10-tägige Abfahrt mit der Oceania Marina, Beginn am 13. August 2026 in Reykjavik.

Buchung und weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)