Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Oceania Cruises bietet bis zu 30% Ersparnis auf über 140 Reisen


Oceania Cruises präsentiert "Wave offer"
Zwischen 11. Dezember 2025 und 4. März 2026 gewährt Oceania Cruises bis zu 30% Preisnachlass auf Kreuzfahrten der gesamten Flotte sowie zusätzliche Bordvorteile.

Oceania Cruises führt zur Weihnachtszeit ein zeitlich begrenztes Angebot ein, das Ermäßigungen von bis zu 30% auf mehr als 140 Reisen vorsieht. Das Angebot gilt für alle acht Boutiqueschiffe der Reederei und umfasst Kabinenkategorien bis einschließlich Penthouse-Suiten. Zusätzlich können KundInnen zwischen einem doppelten Landausflugsguthaben oder einem Paket für unbegrenzten Wein-, Bier- und Spirituosgenuss wählen.

Für Buchungen im genannten Zeitraum gelten zudem reduzierte Anzahlungen in Höhe von 50%. Die angebotenen Routen reichen von Alaska über das Mittelmeer und die Karibik bis zu Zielen in Nordeuropa.

Rabatte auf verschiedenen Reiserouten

Für ausgewählte Abfahrten stehen beispielsweise folgende Ersparnisse zur Verfügung:

  • Caribbean Melodies: 30% Rabatt auf eine 10-tägige Reise an Bord der Oceania Nautica, Abfahrt am 17. März 2026 ab/bis Miami.
  • Palms & Panama Canal: 30% Rabatt auf eine 10-tägige Route mit der Oceania Insignia, Abfahrt am 25. März 2026 ab Tampa.
  • Alaska Discoverer: 15% Rabatt auf eine 10-tägige Reise mit der Oceania Riviera, Abfahrt am 25. Mai 2026 ab Seattle.
  • Adriatic to the Balearics: 5% Rabatt auf eine 12-tägige Fahrt mit der Oceania Allura, Abfahrt am 13. Juni 2026 ab Trieste.
  • Viking & Nordic Legends: 10% Rabatt auf eine 10-tägige Abfahrt mit der Oceania Marina, Beginn am 13. August 2026 in Reykjavik.

Buchung und weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



