Air France erweitert La Première-Netzwerk auf vier neue Ziele


Privatsphäre und Komfort in der La Première Kabine
Ab Ende 2025 bzw. Sommer 2026 können Passagiere auf Flügen nach Atlanta, Boston, Houston und Tel Aviv in der exklusiven La Première-Kabine reisen.

Air France bietet ab diesem Jahr auf vier wichtigen Strecken täglich Flüge in der La Première-Kabine an. Die exklusiven Sitze werden auf ausgewählten Boeing 777-300ER-Maschinen eingesetzt und ermöglichen Passagieren ein gehobenes Reiseerlebnis.

Neue Verbindungen mit La Première-Kabine

Die neuen täglichen La Première-Verbindungen im Überblick:

  • Atlanta: Ab 29. März 2026, AF030 Paris-Charles de Gaulle 10:30 Uhr – Atlanta 13:55 Uhr; Rückflug AF031 Atlanta 16:30 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:50 Uhr (Folgetag).
  • Boston: Ab 20. Juli 2026, AF334 Paris-Charles de Gaulle 13:10 Uhr – Boston 14:55 Uhr; Rückflug AF333 Boston 17:10 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:10 Uhr (Folgetag).
  • Houston: Ab 6. Juli 2026, AF098 Paris-Charles de Gaulle 10:10 Uhr – Houston 13:40 Uhr; Rückflug AF099 Houston 15:55 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 8:15 Uhr (Folgetag).
  • Tel Aviv: Ab 15. Dezember 2025, AF962 Paris-Charles de Gaulle 08:55 Uhr – Tel Aviv 14:10 Uhr; Rückflug AF963 Tel Aviv 15:55 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 19:40 Uhr.
La Première weltweit verfügbar

Ab diesem Sommer ist La Première auf Flügen von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, São Paulo, Singapur, Tel Aviv, Tokio-Haneda und Washington, D.C. verfügbar.

Bis Juli 2026 werden alle Flüge nach New York-JFK und Los Angeles mit den neuen La Première-Suiten durchgeführt. Ende 2026 soll das gesamte La Première-Streckennetz mit diesen Kabinen ausgestattet sein.

Weitere Informationen zu La Première HIER in der digitalen Broschüre (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



