Air France erweitert La Première-Netzwerk auf vier neue Ziele
Ab Ende 2025 bzw. Sommer 2026 können Passagiere auf Flügen nach Atlanta, Boston, Houston und Tel Aviv in der exklusiven La Première-Kabine reisen.
Air France bietet ab diesem Jahr auf vier wichtigen Strecken täglich Flüge in der La Première-Kabine an. Die exklusiven Sitze werden auf ausgewählten Boeing 777-300ER-Maschinen eingesetzt und ermöglichen Passagieren ein gehobenes Reiseerlebnis.
Neue Verbindungen mit La Première-Kabine
Die neuen täglichen La Première-Verbindungen im Überblick:
- Atlanta: Ab 29. März 2026, AF030 Paris-Charles de Gaulle 10:30 Uhr – Atlanta 13:55 Uhr; Rückflug AF031 Atlanta 16:30 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:50 Uhr (Folgetag).
- Boston: Ab 20. Juli 2026, AF334 Paris-Charles de Gaulle 13:10 Uhr – Boston 14:55 Uhr; Rückflug AF333 Boston 17:10 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:10 Uhr (Folgetag).
- Houston: Ab 6. Juli 2026, AF098 Paris-Charles de Gaulle 10:10 Uhr – Houston 13:40 Uhr; Rückflug AF099 Houston 15:55 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 8:15 Uhr (Folgetag).
- Tel Aviv: Ab 15. Dezember 2025, AF962 Paris-Charles de Gaulle 08:55 Uhr – Tel Aviv 14:10 Uhr; Rückflug AF963 Tel Aviv 15:55 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 19:40 Uhr.
La Première weltweit verfügbar
Ab diesem Sommer ist La Première auf Flügen von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, São Paulo, Singapur, Tel Aviv, Tokio-Haneda und Washington, D.C. verfügbar.
Bis Juli 2026 werden alle Flüge nach New York-JFK und Los Angeles mit den neuen La Première-Suiten durchgeführt. Ende 2026 soll das gesamte La Première-Streckennetz mit diesen Kabinen ausgestattet sein.
Weitere Informationen zu La Première HIER in der digitalen Broschüre (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
