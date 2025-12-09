Air France erweitert La Première-Netzwerk auf vier neue Ziele

Air France bietet ab diesem Jahr auf vier wichtigen Strecken täglich Flüge in der La Première-Kabine an. Die exklusiven Sitze werden auf ausgewählten Boeing 777-300ER-Maschinen eingesetzt und ermöglichen Passagieren ein gehobenes Reiseerlebnis.

Neue Verbindungen mit La Première-Kabine

Die neuen täglichen La Première-Verbindungen im Überblick:

Atlanta: Ab 29. März 2026 , AF030 Paris-Charles de Gaulle 10:30 Uhr – Atlanta 13:55 Uhr; Rückflug AF031 Atlanta 16:30 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:50 Uhr (Folgetag).

, AF030 Paris-Charles de Gaulle 10:30 Uhr – Atlanta 13:55 Uhr; Rückflug AF031 Atlanta 16:30 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:50 Uhr (Folgetag). Boston: Ab 20. Juli 2026 , AF334 Paris-Charles de Gaulle 13:10 Uhr – Boston 14:55 Uhr; Rückflug AF333 Boston 17:10 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:10 Uhr (Folgetag).

, AF334 Paris-Charles de Gaulle 13:10 Uhr – Boston 14:55 Uhr; Rückflug AF333 Boston 17:10 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 6:10 Uhr (Folgetag). Houston: Ab 6. Juli 2026 , AF098 Paris-Charles de Gaulle 10:10 Uhr – Houston 13:40 Uhr; Rückflug AF099 Houston 15:55 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 8:15 Uhr (Folgetag).

, AF098 Paris-Charles de Gaulle 10:10 Uhr – Houston 13:40 Uhr; Rückflug AF099 Houston 15:55 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 8:15 Uhr (Folgetag). Tel Aviv: Ab 15. Dezember 2025, AF962 Paris-Charles de Gaulle 08:55 Uhr – Tel Aviv 14:10 Uhr; Rückflug AF963 Tel Aviv 15:55 Uhr – Paris-Charles de Gaulle 19:40 Uhr.

La Première weltweit verfügbar

Ab diesem Sommer ist La Première auf Flügen von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, São Paulo, Singapur, Tel Aviv, Tokio-Haneda und Washington, D.C. verfügbar.

Bis Juli 2026 werden alle Flüge nach New York-JFK und Los Angeles mit den neuen La Première-Suiten durchgeführt. Ende 2026 soll das gesamte La Première-Streckennetz mit diesen Kabinen ausgestattet sein.

Weitere Informationen zu La Première HIER in der digitalen Broschüre (red)