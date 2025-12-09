Studiosus erweitert Ägypten-Reisen für 2026

Die Nachfrage nach Studienreisen nach Ägypten steigt weiter an. Studiosus hat deshalb sein Angebot für 2026 ausgeweitet und zusätzliche Reisen in das nordafrikanische Land geplant.

Im Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen bereits ein zweistelliges Plus bei Ägypten-Buchungen. Ein wesentlicher Faktor für das gestiegene Interesse ist die Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Kairo. Dort werden im kommenden Jahr unter anderem der Schatz des Tutanchamun mit über 5000 Exponaten und das Sonnenboot der Cheops in zwölf Ausstellungssälen präsentiert. Weitere Impulse für die Nachfrage liefert die sich stabilisierende Lage rund um den Gazastreifen.

Erweiterte Reisen und Zusatztermine

Das Studiosus-Programm umfasst künftig insgesamt 15 Reisen nach Ägypten. Für die neue Kultimer-Eventreise „Kairo – Neues Ägyptisches Museum“ wurden bereits 17 Zusatztermine für das Frühjahr 2026 eingeplant, für den Herbst kommen acht weitere Termine hinzu.

Neben den klassischen Studienreisen wird das Angebot durch spezielle Formate ergänzt:

Family-Reise „Ägypten – Land der Pharaonen“: Für Eltern und Alleinerziehende mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Aktivitäten umfassen unter anderem Fladenbrot backen, Papyrusherstellung und das Schreiben von Hieroglyphen.

Für Eltern und Alleinerziehende mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Aktivitäten umfassen unter anderem Fladenbrot backen, Papyrusherstellung und das Schreiben von Hieroglyphen. Me & More-Reise „Ägypten – für Singles und Alleinreisende“: Mit Kreuzfahrt auf dem Nil, Besuchen des Neuen Ägyptischen Museums und des Tals der Könige.

Qualität und Weiterempfehlung:

Die Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter sind überwiegend Ägyptologinnen und Ägyptologen und werden kontinuierlich geschult. Die Weiterempfehlungsrate für Ägypten-Reisen lag 2025 bei 91,7%, die Erwartungen an die Reiseleitung wurden zu 98,3% erfüllt, übertroffen oder erheblich übertroffen.

Weitere Informationen zu den Ägypten-Reisen von Studiosus unter: www.studiosus.com/aegypten (red)