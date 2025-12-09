Riverly kündigt neue Hausboote für die Saison 2026 an

Der Hausbootanbieter Riverly baut seine Flotte für die Saison 2026 deutlich aus: Neue Pénichette Neo sowie der Cruiser OctoFly C ergänzen das bestehende Angebot und werden in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden stationiert. Gäste können die Boote ab Saisonstart auf Flüssen, Seen und Kanälen nutzen.

Die Erweiterung umfasst sowohl familien- und gruppentaugliche Hausboote als auch Modelle für größere Crews. Mit der Vergrößerung der Flotte steigt auch die Vielfalt an komfortablen und modernen Bootstypen in den beliebtesten Revieren Europas.

Neue Pénichette Neo an mehreren Liegehäfen

Die Neo-Generation der Pénichette-Linie wird 2026 an den meisten Riverly-Abfahrtshäfen verfügbar sein. In den Niederlanden kommt das Modell künftig in Loosdrecht zum Einsatz. In Frankreich werden Boote in Dompierre im Burgund, Bram und Argens am Canal du Midi, Buzet in Aquitanien, Saverne im Elsass sowie Saint-Martin in der Bretagne stationiert. In Deutschland ist die Pénichette Neo erstmals am Riverly-Hafen in Fürstenberg/Havel verfügbar, um Reisen in Brandenburg und der Mecklenburgischen Seenplatte zu ermöglichen.

Die Pénichette Neo kombiniert das Design früherer Modelle mit zeitgemäßer Technik. Sie verfügt über einen 50-PS-Diesel- und Hydraulikantrieb, Photovoltaikmodule für Bordstrom, eine Klimaanlage im Salon sowie zwei Steuerstände. Auf dem Außendeck sorgen Plancha, Sonnenliege und Bimini für Freizeitmöglichkeiten im Freien. Innen bieten drei Kabinen mit Doppelbetten, jeweils eigene Duschbäder, ein heller Salon und eine ausgestattete Küche Platz für bis zu sechs Personen.

Cruiser-Zuwachs: OctoFly C an der Saale

Durch den Zusammenschluss mit Nicols ergänzt der OctoFly C künftig die Riverly-Flotte. Das Modell wird in Bernburg an der Saale stationiert und richtet sich an größere Gruppen und Mehrgenerationenreisen. Das Boot verfügt über vier Kabinen, großzügige Innenräume sowie weitläufige Decksflächen. Moderne Navigationstechnik und stabile Bauweise machen den OctoFly C sowohl für erfahrene KapitänInnen als auch für Bootsneulinge geeignet.

Flotte und Reviere

Mit den Neuzugängen umfasst die Flotte von Riverly rund 560 Boote an 39 Abfahrtshäfen in acht europäischen Ländern. Gäste profitieren seit dem Zusammenschluss von Locaboat und Nicols 2025 von einer großen Auswahl an Bootstypen in drei Komfortklassen – Classic, Komfort und Premium. Alle Modelle sind führerscheinfrei steuerbar und vollständig ausgestattet, sodass Wasserwege Europas individuell erkundet werden können.

Weitere Informationen unter: www.riverly-boats.com (red)