MSC Cruises erweitert Familienangebote auf Ocean Cay

MSC Cruises hat neue Freizeitangebote vorgestellt, die ab Jänner 2026 auf Ocean Cay MSC Marine Reserve verfügbar sein werden. Die Erweiterungen ergänzen das bestehende Programm der Reederei auf der Privatinsel, die Gästen acht Strände, Bade- und Wassersportmöglichkeiten sowie Einblicke in die Korallen-Schutzmaßnahmen der MSC Foundation bietet. Auf ausgewählten Routen sind längere Aufenthalte bis in die Abendstunden oder über Nacht möglich.

Die neuen Aktivitäten richten sich an Gäste aller Altersgruppen und werden schrittweise eingeführt. Bereits bestehende Angebote wie Schnorcheln, Stand-Up-Paddling oder Jetski fahren bleiben weiterhin verfügbar.

Neues Freizeitangebot

Das erweiterte Programm umfasst Wellness- und Sportformate, digitale Erlebnisse sowie zusätzliche Familienangebote. Die Aktivitäten sind so gestaltet, dass sie Information, Bewegung und gemeinsame Erlebnisse verbinden.

Wellness- und Sport-Programm

Zwei professionelle Trainer der in den USA stationierten MSC-Schiffe leiten künftig ein tägliches Wellness- und Sportprogramm auf Ocean Cay. Dazu gehören Yoga, funktionelles Training und weitere Einheiten am Strand. Ergänzend werden Formate wie die „Fire and Ice“-Challenge mit Hot Yoga und Eisbädern sowie Sunrise Yoga mit Klangmeditation angeboten.

AR-Schatzsuche

Eine neue Augmented Reality Schatzsuche ermöglicht Gästen, verschiedene Orte der Insel digital zu erkunden. Über eine App werden Holzskulpturen auf Ocean Cay gescannt, die Informationen zu ökologischen Themen und zu den Naturschutzmaßnahmen von MSC Cruises bereitstellen. Kinder erhalten zusätzliche Einblicke in die lokale Flora und Fauna.

LEGO Pop-up

Im Welcome Pavillon entsteht ein LEGO®-Pop-up, bei dem sieben LEGO®-Maskottchen sowie Doremi, das Maskottchen von MSC Cruises, für eine gemeinsame Familienaktivität bereitstehen.

Weitere Informationen sind auf der Website von MSC Cruises verfügbar. (red)