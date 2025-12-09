TUI Magic Life kürt TOP-Partner 2026

TUI Magic Life hat zum neunten Mal in Folge die umsatzstärksten Reisebüro-Partner in Österreich ermittelt und in das TOP-20-Partnerprogramm aufgenommen. Insgesamt erhalten 20 Agenturen den Status als TOP-Partner und damit Zugang zu einem umfangreichen Leistungspaket für das Jahr 2026.

Zu den Vorteilen zählen eine umfassende Agenturbetreuung durch TUI Hotelmarken Sales-Manager Baris Soysal, exklusive Expertenreisen wie die jährliche TOP-Partnerreise oder Clubtesterreisen sowie Freinächte für Mitarbeitende in einem TUI Magic Life Club. Darüber hinaus erhalten die Agenturen eine Urkunde sowie einen „TOP-Partner Sticker“ zur Kennzeichnung ihrer Auslagen. Regelmäßige Updates, exklusive Schulungen und Webinare ergänzen das Angebot.

Die TOP-20-Partner

Die folgenden Reisebüros zählen zu den aktuellen TUI Magic Life TOP-20-Partnern (alphabetisch gereiht):

Grand Tours

Mader Reisen Linz Hauptplatz

Milletravel Gerasdorf

Nachbaur Reisen Feldkirch

TUI Das Reisebüro DEZ

TUI Das Reisebüro Donauzentrum

TUI Das Reisebüro Fischapark

TUI Das Reisebüro Huma Eleven

TUI Das Reisebüro IMST FMZ

TUI Das Reisebüro Klagenfurt

TUI Das Reisebüro Krems

TUI Das Reisebüro Landeck

TUI Das Reisebüro Liezen

TUI Das Reisebüro Pasching

TUI Das Reisebüro SCS im Multiplex

TUI Das Reisebüro St. Pölten

TUI Das Reisebüro Wien U-Bahn Bogen

TUI Das Reisebüro Villach Atrio

TUI Das Reisebüro Völs

TUI Das Reisebüro Wolfsberg

(red)