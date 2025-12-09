| news | reisebuero » veranstalter
TUI Magic Life kürt TOP-Partner 2026
Auch dieses Jahr wurden die umsatzstärksten Reisebüro-Partner ausgezeichnet, die sich nun ein Jahr lang über exklusive Vorteile freuen dürfen.
TUI Magic Life hat zum neunten Mal in Folge die umsatzstärksten Reisebüro-Partner in Österreich ermittelt und in das TOP-20-Partnerprogramm aufgenommen. Insgesamt erhalten 20 Agenturen den Status als TOP-Partner und damit Zugang zu einem umfangreichen Leistungspaket für das Jahr 2026.
Zu den Vorteilen zählen eine umfassende Agenturbetreuung durch TUI Hotelmarken Sales-Manager Baris Soysal, exklusive Expertenreisen wie die jährliche TOP-Partnerreise oder Clubtesterreisen sowie Freinächte für Mitarbeitende in einem TUI Magic Life Club. Darüber hinaus erhalten die Agenturen eine Urkunde sowie einen „TOP-Partner Sticker“ zur Kennzeichnung ihrer Auslagen. Regelmäßige Updates, exklusive Schulungen und Webinare ergänzen das Angebot.
Die TOP-20-Partner
Die folgenden Reisebüros zählen zu den aktuellen TUI Magic Life TOP-20-Partnern (alphabetisch gereiht):
- Grand Tours
- Mader Reisen Linz Hauptplatz
- Milletravel Gerasdorf
- Nachbaur Reisen Feldkirch
- TUI Das Reisebüro DEZ
- TUI Das Reisebüro Donauzentrum
- TUI Das Reisebüro Fischapark
- TUI Das Reisebüro Huma Eleven
- TUI Das Reisebüro IMST FMZ
- TUI Das Reisebüro Klagenfurt
- TUI Das Reisebüro Krems
- TUI Das Reisebüro Landeck
- TUI Das Reisebüro Liezen
- TUI Das Reisebüro Pasching
- TUI Das Reisebüro SCS im Multiplex
- TUI Das Reisebüro St. Pölten
- TUI Das Reisebüro Wien U-Bahn Bogen
- TUI Das Reisebüro Villach Atrio
- TUI Das Reisebüro Völs
- TUI Das Reisebüro Wolfsberg
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
