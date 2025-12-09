tip

travel industry professional

TUI Magic Life kürt TOP-Partner 2026


TUI Magic Life präsentiert TOP-Partner
Auch dieses Jahr wurden die umsatzstärksten Reisebüro-Partner ausgezeichnet, die sich nun ein Jahr lang über exklusive Vorteile freuen dürfen.

TUI Magic Life hat zum neunten Mal in Folge die umsatzstärksten Reisebüro-Partner in Österreich ermittelt und in das TOP-20-Partnerprogramm aufgenommen. Insgesamt erhalten 20 Agenturen den Status als TOP-Partner und damit Zugang zu einem umfangreichen Leistungspaket für das Jahr 2026.

Zu den Vorteilen zählen eine umfassende Agenturbetreuung durch TUI Hotelmarken Sales-Manager Baris Soysal, exklusive Expertenreisen wie die jährliche TOP-Partnerreise oder Clubtesterreisen sowie Freinächte für Mitarbeitende in einem TUI Magic Life Club. Darüber hinaus erhalten die Agenturen eine Urkunde sowie einen „TOP-Partner Sticker“ zur Kennzeichnung ihrer Auslagen. Regelmäßige Updates, exklusive Schulungen und Webinare ergänzen das Angebot.

Die TOP-20-Partner

Die folgenden Reisebüros zählen zu den aktuellen TUI Magic Life TOP-20-Partnern (alphabetisch gereiht):

  • Grand Tours
  • Mader Reisen Linz Hauptplatz
  • Milletravel Gerasdorf
  • Nachbaur Reisen Feldkirch
  • TUI Das Reisebüro DEZ
  • TUI Das Reisebüro Donauzentrum
  • TUI Das Reisebüro Fischapark
  • TUI Das Reisebüro Huma Eleven
  • TUI Das Reisebüro IMST FMZ
  • TUI Das Reisebüro Klagenfurt
  • TUI Das Reisebüro Krems
  • TUI Das Reisebüro Landeck
  • TUI Das Reisebüro Liezen
  • TUI Das Reisebüro Pasching
  • TUI Das Reisebüro SCS im Multiplex
  • TUI Das Reisebüro St. Pölten
  • TUI Das Reisebüro Wien U-Bahn Bogen
  • TUI Das Reisebüro Villach Atrio
  • TUI Das Reisebüro Völs
  • TUI Das Reisebüro Wolfsberg

(red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



