Rhomberg Reisen schaltet alle Ziele für 2026 frei


Santa Giulia, die berühmte Bucht im Süden Korsikas, nahe Porto-Vecchio
Rhomberg Reisen macht alle Urlaubsziele für 2026 buchbar – mit Frühbucher-Vorteilen, Kinderpauschalen und flexiblen Umbuchungsoptionen.

Der Spezialist für handverlesene Urlaubsziele hat nun sein komplettes Programm für 2026 freigeschaltet. UrlauberInnen können sich damit bereits jetzt ihre Ferien auf Korsika, Menorca, Madeira, Island sowie auf den griechischen Inseln Kefalonia, Lefkas, Korfu oder in Kalabrien sichern. KundInnen die früh reserviert, profitieren zudem von attraktive Frühbucher-Vorteilen.

Breites Angebot und flexible Optionen

Der als Korsika-Experte bekannte Vorarlberger Veranstalter hat sein Angebot an naturnahen Zielen rund ums Mittelmeer konsequent ausgebaut und hält auch 2026 wieder „Insellösungen“ der besonderen Art bereit. Neben dem breiten Korsika-Portfolio, zu dem unter anderem das Feriendorf „Zum Störrischen Esel“, zahlreiche Hotels, Ferienhäuser, -wohnungen und Villen zählen, bietet Rhomberg auch handverlesene Feriendomizile auf den griechischen Inseln Kefalonia, Korfu und Lefkas sowie auf dem Festland Epirus, Madeira, Menorca, Island und im italienischen Kalabrien. Für viele Ziele stehen darüber hinaus exklusive Charterflüge ab Wien, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, Memmingen, Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein bereit. Frühbucher profitieren von attraktiven Preisen, Kinderpauschalen ab 99 Euro sowie der Möglichkeit, bei Buchung bis 31. Dezember kostenlos bis 30 Tage vor Anreise umzubuchen oder zu stornieren. (red) 

  rhomberg, rhomberg reisen, sommer 2026, buchungsstart, buchbar, buchungssysteme, buchungsfreigabe, freigabe, reisebüro

