Coral Travel veranstaltet Bowling-Event für Tiroler Agents


Janine Kranz (Salzburg Airport), Michael Gruber (Emirates) und Claudia Schwab (Coral Travel Austria).
Coral Travel lud gemeinsam mit Emirates und Salzburg Airport zu einem Networking-Abend mit Bowling und kulinarischen Highlights für Tiroler Reisebüros ein.

Unter dem Motto „Strike Dich glücklich“ organisierte Coral Travel Austria am 4. Dezember 2025 einen Bowling-Abend in Wörgl. 20 ReisebüropartnerInnen aus dem Tiroler Unterland nutzten die Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre zu netzwerken, sich über aktuelle Themen auszutauschen und gemeinsam sportlich aktiv zu sein.

Partnerschaft und Networking

Neben dem sportlichen Wettkampf auf der Bowlingbahn bot die Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten für persönliche Gespräche sowie kulinarische Genüsse mit regionalen Spezialitäten. Markus Nussdorfer vom Reisebüro Alemar Touristik lobte die lockere Atmosphäre, die motivierenden Matches und das qualitativ hochwertige Essen als besonders gelungen.

Die Veranstaltung verdeutlichte auch die enge Zusammenarbeit zwischen Coral Travel und Emirates. Michael Gruber, Sales Executive bei Emirates, bedankte sich bei Coral Travel und Claudia Schwab für die Organisation und betonte, dass das Event die Partnerschaft erfolgreich unterstrich. Beide Seiten sehen in solchen Events eine wertvolle Gelegenheit, die Zusammenarbeit weiter auszubauen und Kontakte innerhalb der Branche zu stärken. (red)

  adabei, coral, coral travel, agents, reisebüro, partnerabend, event, bowling, reisebüromitarbeiter, bowling-abend, networking, emirates, salzburg airport

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

