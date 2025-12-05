| news | adabei » reisebuero
Coral Travel veranstaltet Bowling-Event für Tiroler Agents
Coral Travel lud gemeinsam mit Emirates und Salzburg Airport zu einem Networking-Abend mit Bowling und kulinarischen Highlights für Tiroler Reisebüros ein.
Unter dem Motto „Strike Dich glücklich“ organisierte Coral Travel Austria am 4. Dezember 2025 einen Bowling-Abend in Wörgl. 20 ReisebüropartnerInnen aus dem Tiroler Unterland nutzten die Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre zu netzwerken, sich über aktuelle Themen auszutauschen und gemeinsam sportlich aktiv zu sein.
Partnerschaft und Networking
Neben dem sportlichen Wettkampf auf der Bowlingbahn bot die Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten für persönliche Gespräche sowie kulinarische Genüsse mit regionalen Spezialitäten. Markus Nussdorfer vom Reisebüro Alemar Touristik lobte die lockere Atmosphäre, die motivierenden Matches und das qualitativ hochwertige Essen als besonders gelungen.
Die Veranstaltung verdeutlichte auch die enge Zusammenarbeit zwischen Coral Travel und Emirates. Michael Gruber, Sales Executive bei Emirates, bedankte sich bei Coral Travel und Claudia Schwab für die Organisation und betonte, dass das Event die Partnerschaft erfolgreich unterstrich. Beide Seiten sehen in solchen Events eine wertvolle Gelegenheit, die Zusammenarbeit weiter auszubauen und Kontakte innerhalb der Branche zu stärken. (red)
adabei, coral, coral travel, agents, reisebüro, partnerabend, event, bowling, reisebüromitarbeiter, bowling-abend, networking, emirates, salzburg airport
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
5 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Ruefa-Flagship-Store gewinnt Austrian Interior Design Award
Ruefa wurde für sein neues...
-
TUI startet Familienoffensive für Sommer 2026
TUI stellt für den Sommer...
-
GTA Touristik: PEP für Advent-Fahrt mit der MS Nestroy
Reisebüromitarbeitende können die MS Nestroy...
-
Neue Willkommensreisen der Mein Schiff Flow 2026 buchbar
TUI Cruises erweitert das Angebot...
-
alltours-Roadshow durch Österreich
Rund 200 Reisebüro-Agents folgten der...