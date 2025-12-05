Coral Travel veranstaltet Bowling-Event für Tiroler Agents

Unter dem Motto „Strike Dich glücklich“ organisierte Coral Travel Austria am 4. Dezember 2025 einen Bowling-Abend in Wörgl. 20 ReisebüropartnerInnen aus dem Tiroler Unterland nutzten die Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre zu netzwerken, sich über aktuelle Themen auszutauschen und gemeinsam sportlich aktiv zu sein.

Partnerschaft und Networking

Neben dem sportlichen Wettkampf auf der Bowlingbahn bot die Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten für persönliche Gespräche sowie kulinarische Genüsse mit regionalen Spezialitäten. Markus Nussdorfer vom Reisebüro Alemar Touristik lobte die lockere Atmosphäre, die motivierenden Matches und das qualitativ hochwertige Essen als besonders gelungen.

Die Veranstaltung verdeutlichte auch die enge Zusammenarbeit zwischen Coral Travel und Emirates. Michael Gruber, Sales Executive bei Emirates, bedankte sich bei Coral Travel und Claudia Schwab für die Organisation und betonte, dass das Event die Partnerschaft erfolgreich unterstrich. Beide Seiten sehen in solchen Events eine wertvolle Gelegenheit, die Zusammenarbeit weiter auszubauen und Kontakte innerhalb der Branche zu stärken. (red)