Ruefa-Flagship-Store gewinnt Austrian Interior Design Award

Ruefa, die führende Reisebürogruppe Österreichs, erhielt beim Austrian Interior Design Award 2025 eine Auszeichnung für das innovative Design seiner Flagship-Stores. Ziel des Konzepts ist es, klassische Reisebüros in Erlebnisräume zu verwandeln und die Urlaubsplanung ansprechend und inspirierend zu gestalten. Die Stores wurden gemeinsam mit dem Zeichenbureau Wienernull realisiert.

Birgit Wallner, Vorständin der Verkehrsbuero, sagt dazu: „Wir schaffen eine Umgebung, die Emotion und Neugier weckt und unsere KundInnen bereits beim Betreten in die Reiseplanung einbindet.“ Katharina Lehr-Splawinski vom Zeichenbureau Wienernull ergänzt: „Es entstand ein Raum, der Design, Erlebnis und Funktionalität verbindet.“

Erlebnis und Service

Im Flagship-Store erfolgt der Empfang am Travel Kiosk, Beratungsgespräche finden in diskreten Service-Inseln und Lounges statt. Digitale Features wie eine interaktive Weltkarte ergänzen das Erlebnis, während hochwertige Naturmaterialien für Wohnlichkeit sorgen.

Ergänzend bietet Ruefa digitale Services wie Online-Terminvereinbarung, das Inspirationstool Ruefa-Urlaubsmatch und Videoberatung. So werden KundInnen vom ersten Online-Kontakt bis zur persönlichen Beratung begleitet, wobei der Store zentraler Ort für persönliche Begegnungen bleibt.

Auszeichnung und Kozeptausbau

Der Austrian Interior Design Award wurde 2025 zum fünften Mal vergeben. Ruefa überzeugte in der Kategorie „Innenarchitektur – Shop- und Ladenbau“ mit dem Flagship-Store in Eisenstadt. Das neue Store-Design wird zukünftig auch an weiteren Standorten in Wien und Linz umgesetzt. (red)