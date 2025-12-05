TUI startet Familienoffensive für Sommer 2026

TUI stellt den Sommer 2026 unter das Motto Leistbarkeit und startet daher eine große Familienoffensive. Ab 4. Dezember gibt es ein Familien Special mit Kinderpreisen ab 99 EUR, ab 10. Dezember folgt die große Aktion ab 149 EUR sowie kostenfreie Hotelübernachtungen für Kinder bei Eigenanreise. Ziel ist es, Familien spürbar zu entlasten und Planungssicherheit zu bieten.

Der Familienanteil an Buchungen für Sommer 2026 liegt aktuell bei 40 %. Besonders gefragt sind Griechenland, Türkei, Ägypten, Spanien und Kroatien. Familien buchen früh, um günstigere Preise und größere Zimmer zu sichern. Flexible Tarife und klare Kostenstrukturen bleiben entscheidend. Über 75 % der Familien bevorzugen All Inclusive, der Anteil an Selbstversorger-Unterkünften steigt leicht.

Familien-Specials und Sommeraktion

Kinder bis elf Jahre reisen im Familien Special (4.–9. Dezember) in ausgewählten Hotels in Griechenland, Spanien und Bulgarien ab 99 EUR inklusive Flug und All Inclusive. Ab 10. Dezember gilt die große Familienaktion für Reisen vom 1. Mai bis 30. September 2026 ab 149 EUR. Über 230 familienfreundliche Hotels und Clubs stehen zur Auswahl; einige Resorts bieten zusätzlich Ermäßigungen für Jugendliche bis 15 Jahre.

In Familienhotels in Österreich, Italien, Kroatien, Polen und Frankreich übernachten Kinder bis zehn Jahre bei Eigenanreise kostenfrei. Neu gilt das auch für ausgewählte Fernreisedestinationen wie der Robinson Club auf den Malediven, Mexiko oder Mauritius – lediglich die Anreise fällt an.

Neue Hotels und inklusive Angebote

TUI erweitert außerdem das Portfolio um neue Hotels: der TUI Kids Club Gardaland Magic in Italien mit Freizeitpark-Zugang, das TUI Blue Pardu auf Sardinien und das TUI Blue Aura Maris in Caorle. In der Türkei kommen TUI Kids Clubs und TUI Blue Hotels hinzu, darunter der AQI Pegasos Royal mit Wasserpark und das TUI Blue Maviss mit Swim-up Familienzimmern.

Ab Sommer 2026 führen TUI Blue Hotels Sensorikräume für Familien mit neurodiversen Kindern ein. Erste Standorte sind die Hotels TUI Blue Tropical, TUI Blue Palm Garden und TUI Blue Atlantica Aeneas Resort. Ergänzend gibt es inklusive Programme und sensorische Aktivitäten.

Preisbeispiele:

Türkei – Sunis Elita Beach Resort: 7 Nächte mit Flug ab Wien am 8. Mai 2026 ab 749 EUR pro Person, All Inclusive. Kinder bis 11 Jahre ab 149 EUR.

Korfu – TUI Kids Club Roda Beach Resort & Spa: 7 Nächte mit Flug ab Wien am 2. Juni 2026 ab 1.329 EUR pro Person, All Inclusive. Kinder bis 11 Jahre ab 249 EUR.

Rhodos – TUI Magic Life Plimmiri: 7 Nächte mit Flug ab Graz am 4. Juni 2026 ab 1.499 EUR pro Person, All Inclusive. Kinder bis 11 Jahre ab 249 EUR.

Südtirol – Hotel & Spa Sonnenparadies by Falkensteiner: 7 Nächte bei Eigenanreise ab 4. Juni 2026 ab 700 EUR pro Person, Halbpension Plus. Kinder übernachten kostenfrei.

(red)