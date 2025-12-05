HX Expeditions erweitert Galapagos-Programm

Gute Neuigkeiten für den Expeditionsmarkt: HX Expeditions verlängert die bestehende Partnerschaft mit dem Galapagos-Spezialisten Metropolitan Touring um weitere drei Jahre. Die Kooperation, ursprünglich auf fünf Jahre angelegt, läuft nun bis 2029 und unterstreicht das gemeinsame Engagement für verantwortungsvolle und wissenschaftlich orientierte Reisen in einer der ökologisch bedeutendsten Regionen der Welt. Metropolitan Touring wurde 1953 gegründet, HX hält eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Ausbau der Präsenz zum Jubiläum

Im Vorfeld des 130-jährigen HX-Jubiläums im Jahr 2026 verstärkt der Anbieter seine Aktivitäten auf den Galapagos-Inseln. Seit 2022 werden CO₂-neutrale Expeditions-Seereisen an Bord der MS Santa Cruz II angeboten. Das modernisierte Schiff verfügt über 50 Kabinen, ein Restaurant, ein Science Center, ein Sky Deck, eine Panorama Bar mit Lounge, Fitnessbereich und Whirlpools. Insgesamt 36 Kabinen können bei Bedarf miteinander verbunden werden, was das Schiff auch für Familien geeignet macht.

„Wenn wir im nächsten Jahr 130 Jahre Entdeckergeist feiern, spiegelt unsere fortgeführte Partnerschaft auf den Galapagos-Inseln genau das wider, wofür HX steht“, erklärt Gebhard Rainer, CEO von HX. Der Fokus liege auf wissenschaftsorientierten Seereisen und Naturerlebnissen in einem einzigartigen ökologischen Umfeld.

Routenvielfalt für 2027/28

Die Galapagos-Inseln liegen rund 1.000km vor der südamerikanischen Küste. 97% der Landfläche sind Nationalparkgebiet, das umliegende Meer zählt zu den größten Schutzgebieten der Welt. Für 2027/28 stellt HX einen eigenen Galapagos-Katalog vor und bietet weiterhin mehrere Routen an, die in Quito oder Guayaquil beginnen und enden:

Galapagos-Inseln – Auf den Spuren Darwins (Ostroute) | 10 Tage Besuch der Inseln San Cristóbal, Sante Fe, Santa Cruz und Española.

Galapagos-Inseln – Auf den Spuren Darwins & Machu Picchu | 14 Tage Kombination der kompletten Ostroute mit einem fünf­tägigen Vorprogramm in Machu Picchu ab Lima.

Galapagos-Inseln – Die neun schönsten Inseln (West- und Nordroute) | 12 Tage Expedition zu neun Inseln des Archipels, inklusive Wanderungen, Kajakfahren und Schnorcheln.

Galapagos-Inseln – Die neun schönsten Inseln & Machu Picchu | 17 Tage Kombinierte Land- und Seereise mit Besuch von Machu Picchu und neun Galapagos-Inseln.

(red)