| news | schiff » destination
HX Expeditions erweitert Galapagos-Programm
HX Expeditions baut seine Aktivitäten auf den Galapagos-Inseln weiter aus und verlängert die Kooperation mit Metropolitan Touring bis 2029. Für die Saison 2027/28 kündigt das Unternehmen außerdem einen eigenen Katalog an.
Gute Neuigkeiten für den Expeditionsmarkt: HX Expeditions verlängert die bestehende Partnerschaft mit dem Galapagos-Spezialisten Metropolitan Touring um weitere drei Jahre. Die Kooperation, ursprünglich auf fünf Jahre angelegt, läuft nun bis 2029 und unterstreicht das gemeinsame Engagement für verantwortungsvolle und wissenschaftlich orientierte Reisen in einer der ökologisch bedeutendsten Regionen der Welt. Metropolitan Touring wurde 1953 gegründet, HX hält eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.
Ausbau der Präsenz zum Jubiläum
Im Vorfeld des 130-jährigen HX-Jubiläums im Jahr 2026 verstärkt der Anbieter seine Aktivitäten auf den Galapagos-Inseln. Seit 2022 werden CO₂-neutrale Expeditions-Seereisen an Bord der MS Santa Cruz II angeboten. Das modernisierte Schiff verfügt über 50 Kabinen, ein Restaurant, ein Science Center, ein Sky Deck, eine Panorama Bar mit Lounge, Fitnessbereich und Whirlpools. Insgesamt 36 Kabinen können bei Bedarf miteinander verbunden werden, was das Schiff auch für Familien geeignet macht.
„Wenn wir im nächsten Jahr 130 Jahre Entdeckergeist feiern, spiegelt unsere fortgeführte Partnerschaft auf den Galapagos-Inseln genau das wider, wofür HX steht“, erklärt Gebhard Rainer, CEO von HX. Der Fokus liege auf wissenschaftsorientierten Seereisen und Naturerlebnissen in einem einzigartigen ökologischen Umfeld.
Routenvielfalt für 2027/28
Die Galapagos-Inseln liegen rund 1.000km vor der südamerikanischen Küste. 97% der Landfläche sind Nationalparkgebiet, das umliegende Meer zählt zu den größten Schutzgebieten der Welt. Für 2027/28 stellt HX einen eigenen Galapagos-Katalog vor und bietet weiterhin mehrere Routen an, die in Quito oder Guayaquil beginnen und enden:
- Galapagos-Inseln – Auf den Spuren Darwins (Ostroute) | 10 Tage Besuch der Inseln San Cristóbal, Sante Fe, Santa Cruz und Española.
- Galapagos-Inseln – Auf den Spuren Darwins & Machu Picchu | 14 Tage Kombination der kompletten Ostroute mit einem fünftägigen Vorprogramm in Machu Picchu ab Lima.
- Galapagos-Inseln – Die neun schönsten Inseln (West- und Nordroute) | 12 Tage Expedition zu neun Inseln des Archipels, inklusive Wanderungen, Kajakfahren und Schnorcheln.
- Galapagos-Inseln – Die neun schönsten Inseln & Machu Picchu | 17 Tage Kombinierte Land- und Seereise mit Besuch von Machu Picchu und neun Galapagos-Inseln.
(red)
hx, hurtigruten expeditions, hx expeditions, galapagos-programm, galapagos inseln, katalog, kreuzfahrt, schiff, expeditionsreisen
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
5 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 49/50
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
Früher Saisonstart: Springer Reisen erweitert 2026 das Paros-Angebot
Springer Reisen erweitert 2026 das...
-
Botros Tours: Neues Kairo-Angebot mit Besuch des GEM
Botros Tours bietet ein neues...
-
Advent im Designer-Outlet Freeport in Kleinhaugsdorf
Das Designer-Outlet in Kleinhaugsdorf verzeichnet...
-
Einladung zum Schweden-Webinar
Das einstündige Webinar findet am...