LTA schließt neue Partnerschaft mit ERGO

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) hat zum 1.12.2025 eine langfristige Partnerschaft mit der ERGO Reiseversicherung AG beschlossen. Mit dem neuen Risikoträger will das Unternehmen seine Produktlandschaft weiterentwickeln und Innovationen schneller in den Markt bringen.

Signal für Markt und Vertrieb

„Als Reiseschutz-Spezialist sind wir verpflichtet, unseren KundInnen regelmäßig verbesserte und zeitgemäße Versicherungsprodukte anzubieten. Mit der ERGO gewinnen wir einen starken Partner, der unser Wachstum und unsere Serviceorientierung konsequent unterstützt“, sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. Auch auf Seiten der ERGO wird die neue Kooperation als wichtiges Signal gewertet. „Die LTA ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Spezialist im Reiseschutz. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln werden, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen im Reisemarkt gerecht werden“, so Torsten Haase, Vorstand Vertrieb & Marketing der ERGO Reiseversicherung AG.

Ausbau der Produktarchitektur

LTA entwickelt weiterhin eigenständig Reiseschutzpakete – von der Produktgestaltung bis zu internen Serviceprozessen. Dieses Modell gewährleistet kurze Innovationszyklen und eine klare Ausrichtung auf KundInnen und VertriebspartnerInnen. Mit der ERGO als starkem Risikoträger will LTA ihre moderne Produktarchitektur weiter ausbauen.

Zum Start der neuen Buchungssaison ist ein erweitertes Reiseschutz-Paket-Konzept geplant. Zudem testet LTA den Einsatz von KI in der Schadenbearbeitung, um Prozesse zu beschleunigen und zusätzliche Mehrwerte zu schaffen. (red)