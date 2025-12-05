tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

LTA schließt neue Partnerschaft mit ERGO


LTA und Ergo kooperieren
Die Lifecard-Travel-Assistance (LTA) richtet ihre Risikoträgerschaft neu aus und arbeitet ab 1. Dezember 2025 langfristig mit der ERGO Reiseversicherung AG zusammen.

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) hat zum 1.12.2025 eine langfristige Partnerschaft mit der ERGO Reiseversicherung AG beschlossen. Mit dem neuen Risikoträger will das Unternehmen seine Produktlandschaft weiterentwickeln und Innovationen schneller in den Markt bringen.

Signal für Markt und Vertrieb

„Als Reiseschutz-Spezialist sind wir verpflichtet, unseren KundInnen regelmäßig verbesserte und zeitgemäße Versicherungsprodukte anzubieten. Mit der ERGO gewinnen wir einen starken Partner, der unser Wachstum und unsere Serviceorientierung konsequent unterstützt“, sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. Auch auf Seiten der ERGO wird die neue Kooperation als wichtiges Signal gewertet. „Die LTA ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Spezialist im Reiseschutz. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln werden, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen im Reisemarkt gerecht werden“, so Torsten Haase, Vorstand Vertrieb & Marketing der ERGO Reiseversicherung AG.

Ausbau der Produktarchitektur

LTA entwickelt weiterhin eigenständig Reiseschutzpakete – von der Produktgestaltung bis zu internen Serviceprozessen. Dieses Modell gewährleistet kurze Innovationszyklen und eine klare Ausrichtung auf KundInnen und VertriebspartnerInnen. Mit der ERGO als starkem Risikoträger will LTA ihre moderne Produktarchitektur weiter ausbauen.

Zum Start der neuen Buchungssaison ist ein erweitertes Reiseschutz-Paket-Konzept geplant. Zudem testet LTA den Einsatz von KI in der Schadenbearbeitung, um Prozesse zu beschleunigen und zusätzliche Mehrwerte zu schaffen. (red) 

  lta, lifecard-travel-assistance, versicherung, reiseversicherung, ergo, partnerschaft

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
5 Dezember 2025

12:38
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 49/50
11:02
Rhomberg Reisen schaltet alle Ziele für 2026 frei
10:45
Coral Travel veranstaltet Bowling-Event für Tiroler Agents
10:31
Ruefa-Flagship-Store gewinnt Austrian Interior Design Award
10:02
TUI startet Familienoffensive für Sommer 2026
09:45
HX Expeditions erweitert Galapagos-Programm
09:33
LTA schließt neue Partnerschaft mit ERGO

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.