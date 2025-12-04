Neuer Eigentümer: Fluege.de wird Teil von Tongcheng Travel

Invia Flights Germany, Betreiberin der bekannten Flugportale Fluege.de in der DACH-Region, tritt unter dem neuen Eigentümer Tongcheng Travel Holdings Limited in eine Wachstumsphase ein. Tongcheng Travel ist ein globales, an der Hongkonger Börse notiertes Reiseunternehmen.

Der Kaufpreis für die 100 %igen Anteile beträgt laut Aussendung rund 42,3 Mio. EUR. Die endgültige Summe wird auf Basis des Netto-Umlaufvermögens und der Nettofinanzverschuldung von Fluege.de zum Zeitpunkt des Vollzugs angepasst. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE).

Alte Werte, neue Chancen

Hans-Peter Buniat, CEO von Invia Flights Germany, sagt dazu: „Der Zusammenschluss mit Tongcheng Travel eröffnet uns spannende Chancen für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Mitarbeitenden und Partner. Wir bleiben dem treu, was uns schon immer ausgezeichnet hat: Zuverlässigkeit, Kundenzentrierung und starke Beziehungen zu unseren Partnern.“

Joyce Li, Chief Capital Officer von Tongcheng Travel, schließt sich dem an und sagt „Fluege.de ist eine wertvolle strategische Ergänzung, die perfekt zu unseren Zielen passt. Wir vertrauen dem lokalen Management und wollen den Nutzen für europäische Reisende und Partner steigern.“

Hintergrund und Unternehmensinformationen

Fluege.de wurde 2008 gegründet und gehört seit Anfang 2025 über die Invia Group zum Portfolio der polnischen WP Holding. Die Übernahme ermöglicht WP Holding, sich stärker auf Kernmarken wie Invia, Ab-in-den-Urlaub.de, Szallas.hu, Wakacje.pl und Travelplanet.pl zu konzentrieren.

Invia Flights Germany beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und vermittelte im vergangenen Jahr Flugtickets und Dienstleistungen im Wert von über 230 Mio. EUR. Das Unternehmen betreibt etablierte Portale wie Fluege.de und wird künftig unter TC Flights Germany firmieren.

Tongcheng Travel erweitert mit der Übernahme sein europäisches Fluggeschäft und kombiniert die lokale Stärke von Fluege.de mit internationaler Reichweite und technologischem Know-how. (red)