tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Früher Saisonstart: Springer Reisen erweitert 2026 das Paros-Angebot


Foto: Springer Reisen
Naoussa
Foto: Springer Reisen
Naoussa
Foto: Springer Reisen
Parikia
Foto: Springer Reisen
Parasporos

Springer Reisen erweitert 2026 das Paros-Programm und startet die Saison erstmals bereits ab 16. Mai mit wöchentlichen Flügen ab Graz und Klagenfurt.

Gute Neuigkeiten für Griechenland-Fans: Springer Reisen startet 2026 früher als in den vergangenen Jahren in die Paros-Saison. Bereit ab 16.05. stehen wöchentliche Direktflüge jeweils samstags ab Graz und Klagenfurt im Programm. Die Strecke ab Graz wird bis 26.09.2026 bedient, ab Klagenfurt bis 04.07.2026. Der letzte Rückflug nach Klagenfurt findet am 11.07.2026 statt.

Paros und Weiterreise nach Naxos

Paros, die drittgrößte Insel der Kykladen, begeistert mit klassischer Kykladenarchitektur, weißen Häusern, engen Gassen und lebendigen Orten wie Parikia oder dem Hafen von Naoussa. Neben kulturellen Highlights bietet die Insel zahlreiche Strände, Wander- und Küstenwege sowie ruhige Bergdörfer für Entspannung und Entschleunigung. Ein kurzer privater Schiffstransfer verbindet Paros in rund 20 Minuten mit der Nachbarinsel Naxos. Die Insel überzeugt durch ursprüngliche Landschaften, charmante Dörfer und eine entspannte Atmosphäre, die UrlauberInnen jeden Alters anspricht.

Tipps von Springer Reisen

Andrea Springer empfiehlt, früh zu buchen, denn: "Der Frühbucherbonus ist bis Ende Dezember gültig. Ihr Restaurant-Tipp auf Paros? Ich empfehle Ihnen die Taverne Tsachpinis in Naoussa, mit fangfrischem Fisch und traditioneller griechischer Küche. Eine Tischreservierung wird empfohlen und ist online ganz einfach möglich." (red)

  springer reisen, springer, paros, flug, direktflug, klagenfurt, graz, sommerflug, griechenland, saisonstart, andrea springer

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
4 Dezember 2025

14:47
Neuer Eigentümer: Fluege.de wird Teil von Tongcheng Travel
12:09
Früher Saisonstart: Springer Reisen erweitert 2026 das Paros-Angebot
11:46
Luxusreisen im Wandel: airtours setzt auf Individualität und Tiefe
10:36
Sunny Cars: Starke Mietwagennachfrage im November
10:14
Botros Tours: Neues Kairo-Angebot mit Besuch des GEM
09:42
Advent im Designer-Outlet Freeport in Kleinhaugsdorf
09:30
Einladung zum Schweden-Webinar

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.