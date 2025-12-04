Früher Saisonstart: Springer Reisen erweitert 2026 das Paros-Angebot

Gute Neuigkeiten für Griechenland-Fans: Springer Reisen startet 2026 früher als in den vergangenen Jahren in die Paros-Saison. Bereit ab 16.05. stehen wöchentliche Direktflüge jeweils samstags ab Graz und Klagenfurt im Programm. Die Strecke ab Graz wird bis 26.09.2026 bedient, ab Klagenfurt bis 04.07.2026. Der letzte Rückflug nach Klagenfurt findet am 11.07.2026 statt.

Paros und Weiterreise nach Naxos

Paros, die drittgrößte Insel der Kykladen, begeistert mit klassischer Kykladenarchitektur, weißen Häusern, engen Gassen und lebendigen Orten wie Parikia oder dem Hafen von Naoussa. Neben kulturellen Highlights bietet die Insel zahlreiche Strände, Wander- und Küstenwege sowie ruhige Bergdörfer für Entspannung und Entschleunigung. Ein kurzer privater Schiffstransfer verbindet Paros in rund 20 Minuten mit der Nachbarinsel Naxos. Die Insel überzeugt durch ursprüngliche Landschaften, charmante Dörfer und eine entspannte Atmosphäre, die UrlauberInnen jeden Alters anspricht.

Tipps von Springer Reisen

Andrea Springer empfiehlt, früh zu buchen, denn: "Der Frühbucherbonus ist bis Ende Dezember gültig. Ihr Restaurant-Tipp auf Paros? Ich empfehle Ihnen die Taverne Tsachpinis in Naoussa, mit fangfrischem Fisch und traditioneller griechischer Küche. Eine Tischreservierung wird empfohlen und ist online ganz einfach möglich." (red)