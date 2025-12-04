| news | veranstalter
Luxusreisen im Wandel: airtours setzt auf Individualität und Tiefe
Für 2026 plant airtours, das Angebot an Luxusreisen stärker auf individuelle Erlebnisse, Naturnähe und kulinarische Qualität auszurichten. Neue Reiseziele in Europa und Fernziele werden durch maßgeschneiderte Programme ergänzt.
airtours, die Luxusreisemarke der TUI Deutschland, entwickelt seit 1967 individuelle Reisen für KundInnen im deutschsprachigen Raum. Für 2026 stehen Naturerlebnisse, persönliche Programme und kulinarische Angebote im Mittelpunkt. Denn der Luxusreisemarkt verändert sich spürbar: Erlebnisse gewinnen an Bedeutung, Statussymbole geraten in den Hintergrund.
Tiefe statt Überfluss
„Luxus soll nicht mehr nur beeindrucken, sondern Menschen verändern“, sagte Steffen Boehnke, Director airtours. „Wir erleben einen klaren Wechsel: Tiefe statt Überfluss, Entschleunigung statt Inszenierung, Erlebnisse mit Substanz statt Hotels mit Hochglanz. Luxus entsteht heute durch Wirkung, nicht durch Status.“
Neu sind daher unter anderem Erlebnisreisen in den Norden Europas. Nordlicht-Safaris, Hundeschlittenfahrten und Rentier-Yoga werden mit Unterkünften wie Iglus, arktischen Baumhäusern oder privaten Luxusvillen kombiniert. Die Octola Private Wilderness-Lodge oberhalb des Polarkreises bietet eine eigene Crew aus Guide, Koch, Host und Butler.Island wird für maßgeschneiderte Rundreisen abseits bekannter Routen angeboten, etwa zur Deplar Farm mit Helikopterlandeplatz und Geothermalpool. Auf der Kykladeninsel Kea kombiniert airtours einen Athen-Aufenthalt mit privater Akropolis-Tour und Rooftop-Dinner mit einem Aufenthalt in einer privaten Design-Villa auf Kea.
Fernziele und Gesundheitstrends
Auf den Malediven stehen Resorts mit maximaler Privatsphäre im Vordergrund, darunter das Sechs-Sterne-Resort .Here Baa Atoll Maldives und das Amilla Maldives mit Glamping in transparenten Bubble-Suiten. In Mexiko werden Angebote in Los Cabos und auf der Isla Mujeres durch Fünf-Sterne-Resorts ergänzt.
Auch der Trend „Longevity“ gewinnt an Bedeutung: Gesundheitsorientierte Programme kombinieren Spa-Angebote mit medizinisch fundierter Regeneration, etwa im Soneva Soul auf den Malediven.
Wachstum und Markttrends
Der globale Luxusreisemarkt wächst jährlich um 3,82% und steigt von 2,22 Billionen USD2024 auf voraussichtlich 3,17 Billionen USD 2033. airtours erweitert sein Portfolio mit Luxusyachten, Kreuzfahrten und individuell kuratierten Reisen, darunter Safaris, Rundreisen und Naturabenteuer.
Safari- und Naturreisen machen über ein Drittel des globalen Luxusreisemarktes aus. airtours verzeichnet steigende Nachfrage nach Eisbärbeobachtungen in Kanada, Jaguarsafaris im Pantanal oder Nordlicht- und Elchsafaris in Finnisch-Lappland.
Kulinarik als Entscheidungskriterium
Mehr als die Hälfte der Reisenden gibt im Urlaub mehr Geld für Essen aus als für andere Aktivitäten. Fast jede*r Zweite wählt ein Hotel vor allem wegen des Restaurants. airtours erweitert das Programm mit Hotels wie dem Four Seasons Hongkong mit acht Michelin-Sternen, dem One&Only One Za’abeel in Dubai mit sechs Spitzenköchen und Atlantis The Palm mit Drei-Sterne-Küche. Im Anantara Veli auf den Malediven wird Kochen Teil des Aufenthalts mit wechselnden Gastköchen. (red)
