Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Botros Tours: Neues Kairo-Angebot mit Besuch des GEM


Botros Tours - Kairo mit GEM
Botros Tours bietet ein neues Sonderangebot für Kairo mit Aufenthalt im Boutique-Hotel Villa Mango und inkludiertem Besuch des Grand Egyptian Museum (GEM).

Die Nachfrage für Reisen nach Kairo steigt seit der Komplett­eröffnung des Grand Egyptian Museum (GEM) deutlich an. Botros Tours reagiert darauf mit einem neuen Sonderangebot: „Kairo im Boutique-Hotel inkl. GEM“, für ausgewählte Termine bereits unter 1.000 EUR pro Person. Übernachtet wird in der Villa Mango in Neu-Kairo.

Enthaltene Leistungen:

Im Angebot enthalten sind:

  • Linienflüge mit Egyptair Wien–Kairo–Wien (Economy T-Klasse, 23 kg Freigepäck)
  • 4 Nächte/Frühstück in der Villa Mango, Standardzimmer
  • Pyramidentour in Gizeh & Besuch des GEM
  • Qualifizierte, deutschsprachige Reiseleitung
  • Alle Transfers, Besichtigungen & Eintrittsgelder laut Programm

Preise & Termine: 

  • Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 980 EUR / Einzelzimmer: 1.260 EUR
  • Aufzahlung: 160 EUR pro Person für Abflüge 01.02.–22.02., 22.03.–05.04., 05.07.–13.09. & 11.10.–25.10.
  • Reisetermine: Jeden Sonntag von 04.01.2026 bis 25.10.2026
  • Durchführung als Zubucherreise ab 2 Personen.

Programmablauf im Überblick: 

  1. Tag: Flug nach Kairo, Transfer zum Hotel.
  2.  Tag: Besichtigung der Pyramiden von außen, Sphinx und Taltempel in Gizeh. Anschließend Besuch des GEM.
  3. Tag: Tag zur freien Verfügung. Optionaler Ausflug nach Alexandria (180 EUR p.P.).
  4.  Tag: Tag zur freien Verfügung. Optionaler Ausflug in Alt-Kairo inkl. Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation und Mumienausstellung (80 EUR p.P.).
  5. Tag: Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter: www.botrostours.at (red) 

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

