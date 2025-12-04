| news | veranstalter » destination
Botros Tours: Neues Kairo-Angebot mit Besuch des GEM
Botros Tours bietet ein neues Sonderangebot für Kairo mit Aufenthalt im Boutique-Hotel Villa Mango und inkludiertem Besuch des Grand Egyptian Museum (GEM).
Die Nachfrage für Reisen nach Kairo steigt seit der Kompletteröffnung des Grand Egyptian Museum (GEM) deutlich an. Botros Tours reagiert darauf mit einem neuen Sonderangebot: „Kairo im Boutique-Hotel inkl. GEM“, für ausgewählte Termine bereits unter 1.000 EUR pro Person. Übernachtet wird in der Villa Mango in Neu-Kairo.
Enthaltene Leistungen:
Im Angebot enthalten sind:
- Linienflüge mit Egyptair Wien–Kairo–Wien (Economy T-Klasse, 23 kg Freigepäck)
- 4 Nächte/Frühstück in der Villa Mango, Standardzimmer
- Pyramidentour in Gizeh & Besuch des GEM
- Qualifizierte, deutschsprachige Reiseleitung
- Alle Transfers, Besichtigungen & Eintrittsgelder laut Programm
Preise & Termine:
- Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 980 EUR / Einzelzimmer: 1.260 EUR
- Aufzahlung: 160 EUR pro Person für Abflüge 01.02.–22.02., 22.03.–05.04., 05.07.–13.09. & 11.10.–25.10.
- Reisetermine: Jeden Sonntag von 04.01.2026 bis 25.10.2026
- Durchführung als Zubucherreise ab 2 Personen.
Programmablauf im Überblick:
- Tag: Flug nach Kairo, Transfer zum Hotel.
- Tag: Besichtigung der Pyramiden von außen, Sphinx und Taltempel in Gizeh. Anschließend Besuch des GEM.
- Tag: Tag zur freien Verfügung. Optionaler Ausflug nach Alexandria (180 EUR p.P.).
- Tag: Tag zur freien Verfügung. Optionaler Ausflug in Alt-Kairo inkl. Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation und Mumienausstellung (80 EUR p.P.).
- Tag: Rückflug nach Wien.
Programmänderungen vorbehalten.
Weitere Informationen unter: www.botrostours.at (red)
botros, botros tours, ägypten, gem, grand egyptian museum, kairo, reiseprogramm
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
4 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Früher Saisonstart: Springer Reisen erweitert 2026 das Paros-Angebot
Springer Reisen erweitert 2026 das...
-
Luxusreisen im Wandel: airtours setzt auf Individualität und Tiefe
Für 2026 plant airtours, das...
-
Advent im Designer-Outlet Freeport in Kleinhaugsdorf
Das Designer-Outlet in Kleinhaugsdorf verzeichnet...
-
Einladung zum Schweden-Webinar
Das einstündige Webinar findet am...
-
Robinson startet neue internationale Markenoffensive
Der Clubanbieter hat am 1....