Botros Tours: Neues Kairo-Angebot mit Besuch des GEM

Die Nachfrage für Reisen nach Kairo steigt seit der Komplett­eröffnung des Grand Egyptian Museum (GEM) deutlich an. Botros Tours reagiert darauf mit einem neuen Sonderangebot: „Kairo im Boutique-Hotel inkl. GEM“, für ausgewählte Termine bereits unter 1.000 EUR pro Person. Übernachtet wird in der Villa Mango in Neu-Kairo.

Im Angebot enthalten sind:

Linienflüge mit Egyptair Wien–Kairo–Wien (Economy T-Klasse, 23 kg Freigepäck)

4 Nächte/Frühstück in der Villa Mango, Standardzimmer

Pyramidentour in Gizeh & Besuch des GEM

Qualifizierte, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers, Besichtigungen & Eintrittsgelder laut Programm

Preise & Termine:

Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 980 EUR / Einzelzimmer: 1.260 EUR

ab 980 EUR / Einzelzimmer: 1.260 EUR Aufzahlung: 160 EUR pro Person für Abflüge 01.02.–22.02., 22.03.–05.04., 05.07.–13.09. & 11.10.–25.10.

160 EUR pro Person für Abflüge 01.02.–22.02., 22.03.–05.04., 05.07.–13.09. & 11.10.–25.10. Reisetermine: Jeden Sonntag von 04.01.2026 bis 25.10.2026

Jeden Sonntag von 04.01.2026 bis 25.10.2026 Durchführung als Zubucherreise ab 2 Personen.

Programmablauf im Überblick:

Tag: Flug nach Kairo, Transfer zum Hotel. Tag: Besichtigung der Pyramiden von außen, Sphinx und Taltempel in Gizeh. Anschließend Besuch des GEM. Tag: Tag zur freien Verfügung. Optionaler Ausflug nach Alexandria (180 EUR p.P.). Tag: Tag zur freien Verfügung. Optionaler Ausflug in Alt-Kairo inkl. Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation und Mumienausstellung (80 EUR p.P.). Tag: Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter: www.botrostours.at