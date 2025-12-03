Oceania Sonata: Zwei neue Gourmetkonzepte an Bord

Oceania Cruises stellt auf der Oceania Sonata, die im August 2027 in Dienst gestellt wird, zwei neue kulinarische Konzepte vor: das exklusive Gourmetrestaurant La Table par Maîtres Cuisiniers de France und das Spezialitätenrestaurant Nikkei Kitchen. La Table ist das einzige Restaurant auf See mit dem Gütesiegel der renommierten Maîtres Cuisiniers de France. Nikkei Kitchen präsentiert eine lebendige Fusion aus peruanischen Aromen und japanischen Kochtechniken.

La Table: Exklusives Gourmet-Erlebnis

La Table bietet Platz für nur 18 Gäste und schafft ein persönliches, elegantes Speiseerlebnis mit wechselnden Menüs, die von den Executive Culinary Directors Alexis Quaretti und Eric Barale in Zusammenarbeit mit ausgewählten Master Chefs of France entwickelt werden. Ein Zuschlag fällt für die Weinbegleitung an. Zudem beinhaltet La Table die berühmte Dom Pérignon Experience, ein Sechs-Gänge-Degustationsmenü mit drei Jahrgangs-Champagnern.

Die Partnerschaft mit den Master Chefs of France ist eine Weltpremiere für eine Kreuzfahrtgesellschaft. Quaretti erklärt: „La Table ermöglicht es uns, ein kulinarisches Erlebnis zu schaffen, das die Tradition der französischen Gastronomie würdigt und weiterentwickelt.“

Nikkei Kitchen: Fusion aus Peru und Japan

Nikkei Kitchen ergänzt La Table und bringt die peruanisch-japanische Küche auf die Oceania Sonata. Chef Gustavo Sugay hat gemeinsam mit Quaretti und Barale ein Menü aus zwölf innovativen Gerichten entwickelt, das frische Meeresfrüchte, Zitrusnoten, Sojasaucen und würzige Paprikaschoten kombiniert. Das moderne, helle Interieur unterstreicht die Frische und Leichtigkeit der Gerichte.

Kulinarische Vielfalt auf See

Neben den beiden neuen Restaurants bietet die Oceania Sonata zehn weitere kulinarische Erlebnisse, darunter:

Grand Dining Room

Französisches Restaurant Jacques

Panasiatisches Red Ginger

Steakhaus Polo Grill

Italienisches Toscana

Die Oceania Sonata ist das erste von vier Schiffen der Sonata-Klasse, bietet Platz für 1.390 Gäste und ist das bisher geräumigste Schiff der Reederei. 30% aller Unterkünfte sind Suiten.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)