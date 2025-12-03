| news | schiff
Oceania Sonata: Zwei neue Gourmetkonzepte an Bord
Oceania Cruises erweitert das kulinarische Angebot auf der kommenden Oceania Sonata mit La Table par Maîtres Cuisiniers de France und Nikkei Kitchen.
Oceania Cruises stellt auf der Oceania Sonata, die im August 2027 in Dienst gestellt wird, zwei neue kulinarische Konzepte vor: das exklusive Gourmetrestaurant La Table par Maîtres Cuisiniers de France und das Spezialitätenrestaurant Nikkei Kitchen. La Table ist das einzige Restaurant auf See mit dem Gütesiegel der renommierten Maîtres Cuisiniers de France. Nikkei Kitchen präsentiert eine lebendige Fusion aus peruanischen Aromen und japanischen Kochtechniken.
La Table: Exklusives Gourmet-Erlebnis
La Table bietet Platz für nur 18 Gäste und schafft ein persönliches, elegantes Speiseerlebnis mit wechselnden Menüs, die von den Executive Culinary Directors Alexis Quaretti und Eric Barale in Zusammenarbeit mit ausgewählten Master Chefs of France entwickelt werden. Ein Zuschlag fällt für die Weinbegleitung an. Zudem beinhaltet La Table die berühmte Dom Pérignon Experience, ein Sechs-Gänge-Degustationsmenü mit drei Jahrgangs-Champagnern.
Die Partnerschaft mit den Master Chefs of France ist eine Weltpremiere für eine Kreuzfahrtgesellschaft. Quaretti erklärt: „La Table ermöglicht es uns, ein kulinarisches Erlebnis zu schaffen, das die Tradition der französischen Gastronomie würdigt und weiterentwickelt.“
Nikkei Kitchen: Fusion aus Peru und Japan
Nikkei Kitchen ergänzt La Table und bringt die peruanisch-japanische Küche auf die Oceania Sonata. Chef Gustavo Sugay hat gemeinsam mit Quaretti und Barale ein Menü aus zwölf innovativen Gerichten entwickelt, das frische Meeresfrüchte, Zitrusnoten, Sojasaucen und würzige Paprikaschoten kombiniert. Das moderne, helle Interieur unterstreicht die Frische und Leichtigkeit der Gerichte.
Kulinarische Vielfalt auf See
Neben den beiden neuen Restaurants bietet die Oceania Sonata zehn weitere kulinarische Erlebnisse, darunter:
- Grand Dining Room
- Französisches Restaurant Jacques
- Panasiatisches Red Ginger
- Steakhaus Polo Grill
- Italienisches Toscana
Die Oceania Sonata ist das erste von vier Schiffen der Sonata-Klasse, bietet Platz für 1.390 Gäste und ist das bisher geräumigste Schiff der Reederei. 30% aller Unterkünfte sind Suiten.
Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)
oceania, oceania cruises, sonata, oceania sonata, schiff, kreuzfahrt, restaurants
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
4 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
GTA Touristik: PEP für Advent-Fahrt mit der MS Nestroy
Reisebüromitarbeitende können die MS Nestroy...
-
Ponant startet Weihnachtsaktion mit 10% Ermäßigung
Ponant bietet bis 5. Jänner 2026 10%...
-
Neue Willkommensreisen der Mein Schiff Flow 2026 buchbar
TUI Cruises erweitert das Angebot...
-
Hapag-Lloyd Cruises öffnet Buchung für 2028
Hapag-Lloyd Cruises gibt den Startschuss...
-
Hurtigruten verstärkt Team um neuen Sales Manager
Hurtigruten hat Frank Wegener als...