Advent im Designer-Outlet Freeport in Kleinhaugsdorf

Das Designer-Outlet Freeport in Kleinhaugsdorf verzeichnet eine posiotive Entwicklung: Mehr Gäste, attraktive Discounts und internationale Marken machen das Outlet seit über 20 Jahren zu einem beliebten Ziel für preisbewusste Shoppingfans. Nach der Übernahme durch österreichische Eigentümer und der Umgestaltung zu einem wettergeschützten Indoor-Village mit künstlicher Wolkendecke hat sich Freeport zu einer führenden Shoppingdestination im Osten Österreichs entwickelt.

Marken, Events und USP's

Geschäftsführer Thomas Seikmann führt den Erfolg auf mehrere Faktoren zurück:

Sonn- und Feiertagsöffnung als Beispiel für grenzüberschreitenden Konsum

Ganzjährige Rabatte von bis zu 70% auf den Einkaufspreis

Zielgruppenstarke Themenveranstaltungen wie Night Run oder Burger Festival

Insgesamt beherbergt Freeport mehr als 80 Shops mit rund 250 Marken, darunter Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Under Armour, GAP, Guess, Wellensteyn und Calvin Klein. Rund 70% der KundInnen kommen aus Österreich, und gemeinsam mit der benachbarten Family City zählt das Center jährlich etwa 3,6 Mio. BesucherInnen.

Als neuer „Platzhirsch“ am Areal hat sich der im Herbst eröffnete 1.000m² große Luxus-Multibrand-Store etabliert. Marken wie Philipp Plein, Versace, Moschino, Cavalli, Balmain und Diesel bieten im High-Class-Segment eine Auswahl, die im regionalen Umfeld einzigartig ist. Auch die Gastronomie wurde mit einem neuen Running-Sushi-Konzept deutlich erweitert und aufgewertet.

Adventaktionen - der Grinch kommt

Zur Adventzeit erstrahlt beim Haupteingang das festlich dekorierte Weihnachtsdorf mit regionalem Kunsthandwerk und einem neuen Donut-Stand. Weitere Höhepunkte der Saison:

Nikolaus, Teufel und Engel am 6. und 7. Dezember

Grinch-Auftritte an den letzten beiden Adventswochenenden – erstmals im Outlet-Paradies

Weitere Informationen unter: www.freeport.cz (red)