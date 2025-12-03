tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

GTA Touristik: PEP für Advent-Fahrt mit der MS Nestroy


MS Nestroy
Reisebüromitarbeitende können die MS Nestroy vor Jahresende noch einmal live erleben – festlich, bequem und zum exklusiven Branchenpreis.

Am Dienstag, den 16. Dezember 2025, startet die 5-tägige Probefahrt für Profis auf der MS Nestroy. Die Fahrt führt von Wien nach Regensburg und zurück und bietet Reisebüromitarbeitenden die Möglichkeit, das Schiff sowie die vorweihnachtliche Donau hautnah zu erleben – zum exklusiven PEP-Preis von nur 99 EUR pro Person in der Doppelkabine.

Details zur Advent-Probefahrt

  • Termin: 16.12.2025 – 20.12.2025
  • Route: Bayrischer Advent: Wien – Regensburg – Wien
  • Preis: 99 EUR p.P. (Einzelkabinenzuschlag = 50 EUR)
  • Leistungen: Vollpension und alle Schiffsgebühren inklusive
  • Hinweise: Ausflüge sind exkludiert, die Verfügbarkeit ist begrenzt

Buchung: ausschließlich per Mail an markus.kumhofer@gta.at oder nikolaos.tzanakis@gta.at

Weitere Infos und alle Details unter: www.gta.at/pdf-uploads/gta-advent-pep (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

