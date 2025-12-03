GTA Touristik: PEP für Advent-Fahrt mit der MS Nestroy

Am Dienstag, den 16. Dezember 2025, startet die 5-tägige Probefahrt für Profis auf der MS Nestroy. Die Fahrt führt von Wien nach Regensburg und zurück und bietet Reisebüromitarbeitenden die Möglichkeit, das Schiff sowie die vorweihnachtliche Donau hautnah zu erleben – zum exklusiven PEP-Preis von nur 99 EUR pro Person in der Doppelkabine.

Details zur Advent-Probefahrt

Termin: 16.12.2025 – 20.12.2025

16.12.2025 – 20.12.2025 Route: Bayrischer Advent: Wien – Regensburg – Wien

Bayrischer Advent: Wien – Regensburg – Wien Preis: 99 EUR p.P. (Einzelkabinenzuschlag = 50 EUR)

99 EUR p.P. (Einzelkabinenzuschlag = 50 EUR) Leistungen: Vollpension und alle Schiffsgebühren inklusive

Vollpension und alle Schiffsgebühren inklusive Hinweise: Ausflüge sind exkludiert, die Verfügbarkeit ist begrenzt

Buchung: ausschließlich per Mail an markus.kumhofer@gta.at oder nikolaos.tzanakis@gta.at

Weitere Infos und alle Details unter: www.gta.at/pdf-uploads/gta-advent-pep (red)