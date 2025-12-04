| news | schulung » destination
Einladung zum Schweden-Webinar
Das einstündige Webinar findet am 11. Dezember 2025 statt und vermittelt Agents praktische Verkaufsimpulse für das skandinavische Reiseland.
Am Mittwoch, den 11. Dezember 2025, von 8:30 bis 9:30 Uhr laden Diamir Erlebnisreisen und Visit Sweden zu einem kostenlosen Webinar für Reisebüromitarbeitende ein. Ziel ist es, Verkaufsimpulse für Schwedenreisen zu vermitteln.
Von Hundeschlitten bis Mittsommerwanderung
Die Vortragenden Ulrike Dziolloss von Visit Sweden und Diamir-Schweden-Expertin Sylvia Wesser geben einen Überblick über die wichtigsten touristischen Angebote Schwedens. Thematisiert werden unter anderem Hundeschlittentouren, Saunaabende mit Sprung in den See, Mittsommerfeiern sowie Wander- und Radwege.
Weitere Inhalte des Webinars:
- Naturerlebnissen zu jeder Jahreszeit
- Besten Reisezeiten
- Nachhaltigkeit im Tourismus D
- em schwedischen Jedermannsrecht
- Konzepten wie „Lagom“ und „Mysigt“
Weitere Informationen und Anmeldung HIER (red)
webinar, schulung, online-schulung, agents, schweden, diamir, visit sweden, sweden
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
