Einladung zum Schweden-Webinar

Am Mittwoch, den 11. Dezember 2025, von 8:30 bis 9:30 Uhr laden Diamir Erlebnisreisen und Visit Sweden zu einem kostenlosen Webinar für Reisebüromitarbeitende ein. Ziel ist es, Verkaufsimpulse für Schwedenreisen zu vermitteln.

Von Hundeschlitten bis Mittsommerwanderung

Die Vortragenden Ulrike Dziolloss von Visit Sweden und Diamir-Schweden-Expertin Sylvia Wesser geben einen Überblick über die wichtigsten touristischen Angebote Schwedens. Thematisiert werden unter anderem Hundeschlittentouren, Saunaabende mit Sprung in den See, Mittsommerfeiern sowie Wander- und Radwege.

Weitere Inhalte des Webinars:

Naturerlebnissen zu jeder Jahreszeit

Besten Reisezeiten

Nachhaltigkeit im Tourismus D

em schwedischen Jedermannsrecht

Konzepten wie „Lagom“ und „Mysigt“

Weitere Informationen und Anmeldung HIER (red)