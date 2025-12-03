Robinson startet neue internationale Markenoffensive

Robinson hat mit „The Robinson Effect“ eine internationale Kampagne gestartet, die Urlaub als ganzheitliches Erlebnis in den Mittelpunkt stellt. Sie fokussiert Momente von Begegnung, Bewegung und Genuss, die Gäste verbinden und inspirieren. Die Kampagne läuft seit dem 1. Dezember 2025.

Globale Ausrichtung und visuelle Umsetzung

Die Umsetzung ist von Anfang an global gedacht und startet zunächst in Österreich, Deutschland, der Schweiz, UK und Portugal, weitere Märkte wie Vietnam und Südkorea folgen. Die Bildwelt zeigt einen vielfältigen Cast aus internationalen Models, Clubmitarbeitenden und Influencerin Nadine Berneis. Laut Robinson setzt die Kampagne dabei auf eine authentische Bildsprache, ein modernes Layout mit Wellen-Elementen sowie eigens komponierte Musik. Die Content-Produktion fand im Robinson Sarigerme Park in der Türkei statt, die kreative Leitidee und visuelle Umsetzung stammt von der Agentur Kochstrasse aus Hannover.

Konzept und Zielgruppenfokus

„The Robinson Effect“ ist als 360-Grad-Maßnahme konzipiert und folgt einem Digital-First-Ansatz. Hauptkanäle sind Meta, TikTok und YouTube, ergänzt durch Programmatic Advertising, Display und Connected TV. Print, Out-of-Home und Schaufensterdekorationen in Reisebüros erweitern die Sichtbarkeit, während Website, Newsletter und Katalog die Inhalte der Kampagne fortführen.

Inhaltlich greift die Kampagne zentrale Reise- und Lifestyle-Trends auf, die laut Brandtracker besonders nachgefragt werden. Dazu zählen ganzheitliches Wohlbefinden, soziale Begegnungen und erlebnisorientierter Urlaub. Die Markeninszenierung richtet sich an diese Entwicklungen und stellt entsprechende Erlebnisse in den Mittelpunkt. (red)