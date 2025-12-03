Ponant startet Weihnachtsaktion mit 10% Ermäßigung

Ponant hat eine zeitlich begrenzte Weihnachtsaktion aufgelegt, die Reisebüros und deren KundInnen 10% Ermäßigung auf über 180 ausgewählte Kreuzfahrten bietet. Der Rabatt gilt ab sofort für Neubuchungen bis 5. Jänner 2026 und umfasst weltweite Routen in den Jahren 2025, 2026 und 2027.

Das Angebot schließt verschiedene Fahrtgebiete ein, darunter Antarktis-Expeditionen, Kreuzfahrten in Polynesien, Mittelmeerreisen sowie Touren entlang der australischen Kimberley-Küste. Zusätzlich stehen im Jahr 2026 alle Reisen mit der Paul Gauguin sowie Expeditionen mit der Le Jacques Cartier in Polynesien im Fokus der Aktion.

Rahmenbedingungen und Buchung

Der Vorteil ist mit den Leistungen des Ponant Yacht Clubs kombinierbar. Für die Inanspruchnahme der Ermäßigung ist bei Neubuchungen der Code „XMAS25“ erforderlich. Dieser kann online, telefonisch oder über das Reisebüro angewendet werden.

Alle teilnehmenden Reisen im Überblick unter: de.ponant.com/weihnachtsangebot (red)