Ponant startet Weihnachtsaktion mit 10% Ermäßigung
Ponant bietet bis 5. Jänner 2026 10% Ermäßigung auf mehr als 180 ausgewählte Kreuzfahrten der Jahre 2025 bis 2027.
Ponant hat eine zeitlich begrenzte Weihnachtsaktion aufgelegt, die Reisebüros und deren KundInnen 10% Ermäßigung auf über 180 ausgewählte Kreuzfahrten bietet. Der Rabatt gilt ab sofort für Neubuchungen bis 5. Jänner 2026 und umfasst weltweite Routen in den Jahren 2025, 2026 und 2027.
Das Angebot schließt verschiedene Fahrtgebiete ein, darunter Antarktis-Expeditionen, Kreuzfahrten in Polynesien, Mittelmeerreisen sowie Touren entlang der australischen Kimberley-Küste. Zusätzlich stehen im Jahr 2026 alle Reisen mit der Paul Gauguin sowie Expeditionen mit der Le Jacques Cartier in Polynesien im Fokus der Aktion.
Rahmenbedingungen und Buchung
Der Vorteil ist mit den Leistungen des Ponant Yacht Clubs kombinierbar. Für die Inanspruchnahme der Ermäßigung ist bei Neubuchungen der Code „XMAS25“ erforderlich. Dieser kann online, telefonisch oder über das Reisebüro angewendet werden.
- Aktionszeitraum: 26. November 2025 – 5. Jänner 2026
- Ermäßigung: 10% auf über 180 ausgewählte Kreuzfahrten
- Reisejahre: 2025, 2026, 2027
- Buchungscode: XMAS25
Alle teilnehmenden Reisen im Überblick unter: de.ponant.com/weihnachtsangebot (red)
