Agents sind am 10. Dezember 2025 dazu eingeladen, ihr Wissen zu Bahnreisen in der Schweiz zu aktualisieren. Im 45-minütigen Webinar geben die Expertinnen Marina Barleben (Bahnurlaub.de) und Estelle Grassler (Swiss Travel System) einen Überblick über Glacier Express, Bernina Express und Gotthard Panorama Express sowie weitere Strecken mit Sicht auf Gletscher, Seen und Pässe.

Inhalte und Anmeldung

Das Webinar bietet kompakte Produktinformationen und Beratungstipps für den Verkauf. Unter allen Angemeldeten werden Swiss Travel Pässe und Quiz-Spiele verlost.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Thema: Die Schweiz per Zug entdecken – die Top-Panoramarouten im Alpenparadies

Datum: Mittwoch, 10. Dezember 2025

Mittwoch, 10. Dezember 2025 Uhrzeit: 09:00–09:45 Uhr

Anmeldung: Link zur Anmeldung (Microsoft Teams) HIER (red)