Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Einladung zum Webinar - "Die Schweiz per Zug entdecken"


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Schweiz Tourismus und Bahnurlaub.de informieren am 10. Dezember 2025 über die schönsten Bahnstrecken der Schweizer Alpen.

Agents sind am 10. Dezember 2025 dazu eingeladen, ihr Wissen zu Bahnreisen in der Schweiz zu aktualisieren. Im 45-minütigen Webinar geben die Expertinnen Marina Barleben (Bahnurlaub.de) und Estelle Grassler (Swiss Travel System) einen Überblick über Glacier Express, Bernina Express und Gotthard Panorama Express sowie weitere Strecken mit Sicht auf Gletscher, Seen und Pässe.

Inhalte und Anmeldung

Das Webinar bietet kompakte Produktinformationen und Beratungstipps für den Verkauf. Unter allen Angemeldeten werden Swiss Travel Pässe und Quiz-Spiele verlost.

Das Wichtigste auf einen Blick:

  • Thema: Die Schweiz per Zug entdecken – die Top-Panoramarouten im Alpenparadies
  • Datum: Mittwoch, 10. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 09:00–09:45 Uhr 

Anmeldung: Link zur Anmeldung (Microsoft Teams) HIER (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



