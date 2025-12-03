Neue Willkommensreisen der Mein Schiff Flow 2026 buchbar

Für die Mein Schiff Flow, das jüngste Mitglied der Mein-Schiff-Flotte, sind die ersten Reisen ab Juli 2026 bereits buchbar. Nun legt TUI Cruises nach und öffnet in Kürze die Buchung für zwei zusätzliche Willkommensreisen. Ab 25. Juni 2026 erhalten Gäste erstmals die Möglichkeit, das neue Schiff vorab zu erleben und an Bord willkommen zu heißen. Hinweis: Bei den Willkommensreisen handelt es sich nicht um die Taufreise.

Beide Reisen starten und enden in Palma de Mallorca und führen zu ausgewählten Zielen im westlichen Mittelmeer – darunter Civitavecchia, Ajaccio, Marseille, Barcelona, Tanger und Málaga. Die siebentägigen Routen verbinden abwechslungsreiche Städte mit mehreren Seetagen, die ideal sind, um die Mein Schiff Flow in Ruhe kennenzulernen.

Neues Schiff der InTUItion-Klasse

Die Mein Schiff Flow ist nach der Mein Schiff Relax das zweite Schiff der neuen InTUItion-Klasse, die aktuell in der Fincantieri-Werft entsteht. Der Fokus dieser Schiffsgeneration liegt auf intuitivem Erleben: Jede und jeder an Bord soll die Angebote individuell und nach den eigenen Bedürfnissen entdecken können. Schon jetzt steht fest, dass die beiden Neubauten das Wohlfühlkonzept der Marke weiterentwickeln und auf ein neues Niveau heben.

Preise und Details:

Willkommensreise mit Korsika – 25.06. bis 02.07.2026 ab 1.499 EUR p.P. in der Innenkabine / ab 1.869 EUR p.P. in der Balkonkabine jeweils bei Doppelbelegung, PRO-Tarif inkl. 100 EUR Frühbucherermäßigung (bis 31.01.2026)

– 25.06. bis 02.07.2026 ab 1.499 EUR p.P. in der Innenkabine / ab 1.869 EUR p.P. in der Balkonkabine jeweils bei Doppelbelegung, PRO-Tarif inkl. 100 EUR Frühbucherermäßigung (bis 31.01.2026) Willkommensreise mit Marokko – 02.07. bis 09.07.2026 ab 1.449 EUR p.P. in der Innenkabine / ab 1.699 EUR p.P. in der Balkonkabine jeweils bei Doppelbelegung, PRO-Tarif inkl. 100 EUR Frühbucherermäßigung (bis 31.01.2026)

Die neuen Willkommensreisen sind in Kürze buchbar. Alle Preise verstehen sich vorbehaltlich Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümern. (red)