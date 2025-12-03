Family City startet mit Gästeplus in die Adventszeit

Seit der Neupositionierung im Jahr 2024 erlebt die ehemalige Excalibur City als Family City einen deutlichen Aufschwung. Rund 3,6 Mio. Gäste besuchen mittlerweile jährlich den auf Familien ausgerichteten Shopping- und Entertainmentkomplex – ein neuer Spitzenwert. Verantwortlich für den Erfolg sind der konsequente Ausbau von Merlin’s Farm, neue Attraktionen wie die Dinowelt, die Modellflugzeug-Ausstellung sowie die Schuco-Sammlung im Terra Technica Museum. Aktueller Tipp: An jedem Adventswochenende kommt der Weihnachtsmann in die Family City und verteilt Geschenke sowie Gratis-Eintrittskarten.

Steigendes Gästeaufkommen

Die Family City überzeugt mit ihrem breiten Angebot, der schnellen Erreichbarkeit – nur 45 Minuten von der Wiener Stadtgrenze – sowie der Sonn- und Feiertagsöffnung. „Wir steuern auf ein Rekordjahr zu und rechnen mit einem Gästeplus von 5% gegenüber dem Vorjahr“, sagt Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City. Insgesamt nutzen rund 3,6 Mio. BesucherInnen die Attraktionen der Family City sowie die Angebote des benachbarten FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Centers. Der strategische Fokus liegt dabei klar auf Familien: „Unser Erfolg basiert auf dem qualitätsvollen Ausbau einzigartiger Erlebnisse für Familien mit Kindern. Dazu kommen über 100 Shops, ein Beauty-Center und ein Duty-Free-Shop – eine starke Kombination aus Shopping und Unterhaltung“, so Seunig.

Neue Attraktionen für Familien

Merlin’s Farm wurde auf 18 Hektar erweitert und bietet heute über 400 Tiere – von Ziegen und Schafen über Alpakas bis zu Kängurus. Eigenes Gemüse, Kräuter und Eier werden direkt in den Gastronomiebetrieben verarbeitet. Ergänzt wird das Angebot durch Merlin’s Kinderwelt mit über 200 In- und Outdoor-Attraktionen, einen LEGO® Store, die Dinowelt und eine Modellflugzeug-Ausstellung.

Ein besonderes Highlight bleibt das Terra Technica Museum: Mit über 950 Jukeboxen, 250 Flippern und hunderten Konsolen präsentiert es die weltweit größte Sammlung dieser Art. Viele Exponate sind bespielbar – ein Erlebnis für Familien und Retro-Fans gleichermaßen. Neu hinzugekommen ist die Schuco-Ausstellung, die vor allem junge BesucherInnen begeistert.

Advent-Highlights und Silvesterevent

Die Family City stimmt BesucherInnen auch schon seit Ende November intensiv auf Weihnachten ein. Wie jedes Jahr kommt da natürlich auch der Weihnachtsmann und verteilt an folgenden Tagen eifrig Geschenke: 5.–8.12., 12.–14.12. und 19.–24.12. 2025. In den Shops warten zudem attraktive Weihnachtsrabatte.

Den Jahreswechsel feiert die Family City mit einer Silvesterveranstaltung im Terra Technica Museum – inklusive Livemusik von Stephan Kutscher mit Band, All-inclusive-Buffet und Tombola. Tickets sind ab 79 EUR p.P. erhältlich. (red)