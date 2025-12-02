Hapag-Lloyd Cruises öffnet Buchung für 2028

Hapag-Lloyd Cruises eröffnet die Reisesaison 2028 mit einem umfangreichen Programm: 125 neue Routen stehen ab sofort zur Buchung bereit. Dazu zählen 54 Luxusreisen auf den Schiffen MS Europa und MS Europa 2 sowie 71 Expeditionsreisen auf Hanseatic nature, Hanseatic inspiration und Hanseatic spirit. Damit können KundInnen, die ihre Wunschroute bereits im September 2025 vorgemerkt haben, diese nun verbindlich buchen.

„Mit den neuen Reisen für 2028 bieten wir unseren Gästen erneut einen abwechslungsreichen Mix aus Premierenzielen, beliebten Formatreisen und neuen Routenkombinationen“, sagt Isolde Susset, Managing Director Hapag-Lloyd Cruises.



Luxusreisen mit Europa und Europa 2

Die 54 Routen der Europa und Europa 2 bieten Vielfalt auf höchstem Niveau – von den Philippinen über Westeuropa bis zu Karibik, Panama und dem Orient. Die Europa erkundet unter anderem Manila, Mantigue Island, die britischen Inseln, Grönland, Kanada, die US-Ostküste sowie Costa Rica und Panama inklusive Premierenhäfen wie Isla Parida und Puerto Jiménez.

Die Europa 2 legt 2028 den Fokus auf Mittelamerika, die Ostsee, Südengland, Norwegen und erstmals Spitzbergen. Im Dezember steuert das Schiff den Orient an: Dubai, Abu Dhabi, Oman, Bahrain und die Malediven stehen auf der Route, begleitet von festlichem Bordprogramm über Weihnachten und Silvester.

Expeditionsreisen mit Hanseatic-Schiffen

Die Hanseatic nature startet ihre Wintersaison 2028 erstmals im Indischen Ozean, besucht Madagaskar und die Seychellen und ermöglicht Exkursionen zu unbewohnten Inseln, Schnorchelausflüge und geführte Wanderungen in kleinen Gruppen.

Die Hanseatic inspiration und die Hanseatic spirit bleiben in der Antarktis, erkunden Falkland-Inseln, Südgeorgien, das Weddellmeer sowie die legendäre Nordwest-Passage. Neue Kurzreisen mit Fokus auf Südgeorgien und die Antarktische Halbinsel erweitern das Programm. Im Mai 2028 steuert die Hanseatic spirit erstmals die abgelegene Kimberley-Region in Westaustralien an, während die Hanseatic inspiration den Amazonas und die Großen Seen bereist. Auch die Arktis bleibt ein Klassiker mit Premierenrouten zu Fjorden, Nordkap und Svalbard-Archipel.

Preisbeispiele (PLATIN-Tarif, inkl. Frühbuchervorteil, exkl. An- und Abreisepaket, Doppelbelegung):

MS Europa: Hongkong – Ho-Chi-Minh-Stadt, 31.01.–14.02.2028, ab 6.690 EUR

MS Europa 2: Ab/an Dubai, 09.–18.12.2028, ab 6.090 EUR

Hanseatic nature: Mauritius – Mahé (Seychellen), 30.01.–11.02.2028, ab 7.970 EUR

Hanseatic inspiration: Ab/an Ushuaia, 21.01.–11.02.2028, ab 19.890 EUR

Hanseatic spirit: Ab/an Darwin, 04.–22.05.2028, ab 13.240 EUR

Alle Reisen sind ab sofort buchbar. Weitere Infos und Details unter: www.hl-cruises.de/neue-Reisen (red)