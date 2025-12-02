Hofer Reisen erreicht 9 Mio Reisende

Hofer Reisen hat die Marke von 9 Mio Reisenden erreicht und festigt damit seine Position als beliebter Anbieter für qualitäts- und preisbewusste UrlauberInnen. Seit 2003 bietet Hofer Reisen attraktive Reisepakete mit verlässlicher Qualität, flexiblen Leistungen wie dem Sorglos-Paket und ohne zusätzliche Service- oder Buchungsgebühr. Die Wiederbuchungsrate von 97% zeigt die hohe KundInnenzufriedenheit. Beim ÖGVS-Branchenchampion 2025 wurde Hofer Reisen in den Kategorien „KundInnenzufriedenheit“ und „TOP Preis-Leistungs-Verhältnis“ ausgezeichnet.

Reiseziele in über 90 Ländern

Das Angebot von Hofer Reisen umfasst mittlerweile mehr als 90 Länder und richtet sich an unterschiedliche UrlauberInnen-Typen. Vom Kurztrip über Wellness- und Strandurlaube bis zu Rundreisen, Fernreisen und Kreuzfahrten deckt der Anbieter eine breite Palette ab. Zahlreiche Partnerhotels in Österreich sorgen zudem für komfortable Anreisen und einen entspannten Aufenthalt vor Ort. Mit jährlich über 400.000 Reisenden gehört Hofer Reisen zu den größten Reiseanbietern in Österreich.

Für 2026 setzt Hofer Reisen erneut auf ein vielfältiges Programm zu günstigen Hofer-Reisen-Preisen. Die Angebote reichen von Kurztrips und Wellnesstrips über sonnige Strandurlaube bis zu Kreuzfahrten und Fernreisen rund um den Globus. (red)