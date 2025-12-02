| news | katalog » veranstalter
Kneissl Touristik-Jahreskataloge für Nordland, Europa und Fernreisen
Die Jahreskataloge 2026 von Kneissl Touristik liegen vor und bieten auf über 600 Seiten Reiseangebote für Nordland, Europa und Fernziele.
Kneissl Touristik präsentiert das neue Programm für 2026 in drei umfassenden Katalogen. Die StudienErlebnisReisen decken ein breites Spektrum an Reisedestinationen ab und werden von erfahrenen ReiseleiterInnen begleitet. Besonderes Augenmerk liegt auf sorgfältiger Planung und einem kombinierten Erlebnis aus Kultur, Natur und Freizeitgestaltung.
Nordland 2026
Das Angebot für den Norden umfasst Reisen nach Island mit Rundreisen entlang der Ringstraße, Hochlandtouren, Besuche der Halbinsel Snæfellsnes sowie Beobachtungen der Sonnenfinsternis im Südwesten Islands. Weitere Ziele sind Irland, Großbritannien, Skandinavien, die Färöer-Inseln sowie Ostschweden und Gotland. Auch SchiffReisen zum Nordkap mit Havila oder Hurtigruten sind wieder verfügbar. Wander- und Kulturprogramme ergänzen die RundReisen.
Europa 2026
Im europäischen Programm erweitern neue StudienReisen die bisherigen Angebote. Dazu zählen Nordfranken, Schwaben, erstmals die Wallonie, Mazedonien, Albanien, Montenegro, Bilbao, Siebenbürgen, Südostanatolien und Riga. Bestehende RundReisen, MusikReisen und WanderReisen führen weiterhin nach Normandie-Bretagne, Andalusien, Sizilien, Portugal, auf die Ostseeküste, Fuerteventura/Lanzarote, Mallorca, Teneriffa, Azoren, Algarve, Cilento, Albanien, Zypern und das Baltikum.
Fernreisen 2026
Afrika steht mit Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten sowie Safari-Zielen in Kenia, Tansania, Südafrika, Namibia, Botsuana, Malawi und Sambia im Fokus. Neu im Angebot sind Angola, Senegal-Gambia, Elfenbeinküste sowie Togo und Benin. Weitere Ziele liegen in Jordanien, Saudi-Arabien, Oman, Zentralasien, Indochina, Indien, Taiwan, Japan, China sowie Amerika, Patagonien, Cook-Inseln, Australien und Neuseeland.
Nachhaltig und verantwortungsbewusst
Für jede Reise wird die CO2-Belastung durch ein finanzielles Engagement für ein Projekt im Südsudan oder in Südäthiopien ausgeglichen. Kneissl Touristik ist seit Juni 2025 Träger des TourCert-Nachhaltigkeitssiegels und Mitglied beim Round Table Human Rights in Tourism.
Verfügbarkeit der neuen Kataloge Die Kataloge stehen bereits online zum Durchblättern bereit: www.kneissltouristik.at/de/kataloge. Katalogbestellung für Reisebüros unter: www.touristik-service.at (red)
kneissl, kneissl touristik, katalog, katalog 2026, jahreskatalog, jahresprogramm, fernreisen-katalog, europa-katalog, norland-katalog
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
2 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Hofer Reisen erreicht 9 Mio Reisende
Hofer Reisen feiert einen neuen...
-
alltours-Roadshow durch Österreich
Rund 200 Reisebüro-Agents folgten der...
-
Bentour Reisen stellt neues "Club of the Best"-Konzept vor
Bentour Reisen hat in İzmir...
-
VIR-Analyse: Deutscher Reisemarkt wächst
Der Verband Internet Reisevertrieb e....
-
Mehr Auswahl für Sommer 2026 bei Dertour Austria
Dertour Austria erweitert für den...