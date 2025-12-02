Kneissl Touristik-Jahreskataloge für Nordland, Europa und Fernreisen

Kneissl Touristik präsentiert das neue Programm für 2026 in drei umfassenden Katalogen. Die StudienErlebnisReisen decken ein breites Spektrum an Reisedestinationen ab und werden von erfahrenen ReiseleiterInnen begleitet. Besonderes Augenmerk liegt auf sorgfältiger Planung und einem kombinierten Erlebnis aus Kultur, Natur und Freizeitgestaltung.

Nordland 2026

Das Angebot für den Norden umfasst Reisen nach Island mit Rundreisen entlang der Ringstraße, Hochlandtouren, Besuche der Halbinsel Snæfellsnes sowie Beobachtungen der Sonnenfinsternis im Südwesten Islands. Weitere Ziele sind Irland, Großbritannien, Skandinavien, die Färöer-Inseln sowie Ostschweden und Gotland. Auch SchiffReisen zum Nordkap mit Havila oder Hurtigruten sind wieder verfügbar. Wander- und Kulturprogramme ergänzen die RundReisen.

Europa 2026

Im europäischen Programm erweitern neue StudienReisen die bisherigen Angebote. Dazu zählen Nordfranken, Schwaben, erstmals die Wallonie, Mazedonien, Albanien, Montenegro, Bilbao, Siebenbürgen, Südostanatolien und Riga. Bestehende RundReisen, MusikReisen und WanderReisen führen weiterhin nach Normandie-Bretagne, Andalusien, Sizilien, Portugal, auf die Ostseeküste, Fuerteventura/Lanzarote, Mallorca, Teneriffa, Azoren, Algarve, Cilento, Albanien, Zypern und das Baltikum.

Fernreisen 2026

Afrika steht mit Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten sowie Safari-Zielen in Kenia, Tansania, Südafrika, Namibia, Botsuana, Malawi und Sambia im Fokus. Neu im Angebot sind Angola, Senegal-Gambia, Elfenbeinküste sowie Togo und Benin. Weitere Ziele liegen in Jordanien, Saudi-Arabien, Oman, Zentralasien, Indochina, Indien, Taiwan, Japan, China sowie Amerika, Patagonien, Cook-Inseln, Australien und Neuseeland.

Nachhaltig und verantwortungsbewusst

Für jede Reise wird die CO2-Belastung durch ein finanzielles Engagement für ein Projekt im Südsudan oder in Südäthiopien ausgeglichen. Kneissl Touristik ist seit Juni 2025 Träger des TourCert-Nachhaltigkeitssiegels und Mitglied beim Round Table Human Rights in Tourism.

Verfügbarkeit der neuen Kataloge Die Kataloge stehen bereits online zum Durchblättern bereit: www.kneissltouristik.at/de/kataloge. Katalogbestellung für Reisebüros unter: www.touristik-service.at (red)