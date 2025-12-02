tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Kneissl Touristik-Jahreskataloge für Nordland, Europa und Fernreisen


Zwei der drei neuen Kneissl Kataloge 2026
Die Jahreskataloge 2026 von Kneissl Touristik liegen vor und bieten auf über 600 Seiten Reiseangebote für Nordland, Europa und Fernziele.

Kneissl Touristik präsentiert das neue Programm für 2026 in drei umfassenden Katalogen. Die StudienErlebnisReisen decken ein breites Spektrum an Reisedestinationen ab und werden von erfahrenen ReiseleiterInnen begleitet. Besonderes Augenmerk liegt auf sorgfältiger Planung und einem kombinierten Erlebnis aus Kultur, Natur und Freizeitgestaltung.

Nordland 2026

Das Angebot für den Norden umfasst Reisen nach Island mit Rundreisen entlang der Ringstraße, Hochlandtouren, Besuche der Halbinsel Snæfellsnes sowie Beobachtungen der Sonnenfinsternis im Südwesten Islands. Weitere Ziele sind Irland, Großbritannien, Skandinavien, die Färöer-Inseln sowie Ostschweden und Gotland. Auch SchiffReisen zum Nordkap mit Havila oder Hurtigruten sind wieder verfügbar. Wander- und Kulturprogramme ergänzen die RundReisen.

Europa 2026

Im europäischen Programm erweitern neue StudienReisen die bisherigen Angebote. Dazu zählen Nordfranken, Schwaben, erstmals die Wallonie, Mazedonien, Albanien, Montenegro, Bilbao, Siebenbürgen, Südostanatolien und Riga. Bestehende RundReisen, MusikReisen und WanderReisen führen weiterhin nach Normandie-Bretagne, Andalusien, Sizilien, Portugal, auf die Ostseeküste, Fuerteventura/Lanzarote, Mallorca, Teneriffa, Azoren, Algarve, Cilento, Albanien, Zypern und das Baltikum.

Fernreisen 2026

Afrika steht mit Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten sowie Safari-Zielen in Kenia, Tansania, Südafrika, Namibia, Botsuana, Malawi und Sambia im Fokus. Neu im Angebot sind Angola, Senegal-Gambia, Elfenbeinküste sowie Togo und Benin. Weitere Ziele liegen in Jordanien, Saudi-Arabien, Oman, Zentralasien, Indochina, Indien, Taiwan, Japan, China sowie Amerika, Patagonien, Cook-Inseln, Australien und Neuseeland.

Nachhaltig und verantwortungsbewusst 

Für jede Reise wird die CO2-Belastung durch ein finanzielles Engagement für ein Projekt im Südsudan oder in Südäthiopien ausgeglichen. Kneissl Touristik ist seit Juni 2025 Träger des TourCert-Nachhaltigkeitssiegels und Mitglied beim Round Table Human Rights in Tourism.

Verfügbarkeit der neuen Kataloge Die Kataloge stehen bereits online zum Durchblättern bereit: www.kneissltouristik.at/de/kataloge. Katalogbestellung für Reisebüros unter: www.touristik-service.at (red) 

  kneissl, kneissl touristik, katalog, katalog 2026, jahreskatalog, jahresprogramm, fernreisen-katalog, europa-katalog, norland-katalog

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
2 Dezember 2025

15:59
Hotel Berghof startet in die Wintersaison 2025/26
15:00
Hapag-Lloyd Cruises öffnet Buchung für 2028
14:44
Hofer Reisen erreicht 9 Mio Reisende
13:57
Austrian Airlines startet "Dubai-Deal" mit A320neo ab Wien
12:08
alltours-Roadshow durch Österreich
10:55
Kneissl Touristik-Jahreskataloge für Nordland, Europa und Fernreisen
10:26
Bentour Reisen stellt neues "Club of the Best"-Konzept vor
10:05
Alexandra Hailzl ist neue Vorständin der Europäischen Reiseversicherung

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.